عربيات ودوليات

لندن- أ. ف. ب: اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس تغريدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي دعا فيها نائبات ديموقراطيات تقدميات في الكونغرس الى «العودة من حيث اتين»، بانها «غير مقبولة على الاطلاق». وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية للصحافيين ان ماي تعتبر «اللغة التي تم استخدامها للحديث عن اولئك النساء غير مقبولة على الاطلاق».

وكان ترامب كتب في تغريدة الرئيس «مثير للاهتمام ان نرى نائبات «تقدميات» ديموقراطيات في الكونغرس يقلن بنبرة عالية للشعب الأميركي اكبر وأعظم دولة في العالم كيف ندير حكومتنا» معتبرا انهن «جئن من دول تعاني حكوماتها اوضاعا كارثية هي الأسوأ والأكثر فسادا والأقل كفاءة في العالم (هذا لو كان لديها حكومة تعمل)». وأضاف «لماذا لا يعدن الى تلك المناطق الفاشلة التي تنتشر فيها الجرائم من حيث اتين للمساهمة في اصلاحها».

يشار الى ان علاقة ماي وترامب كانت متوترة على الدوام وتفاقمت الاسبوع الماضي بعد قضية تسريب مذكرات دبلوماسية بريطانية توجه انتقادات شديدة لادارة ترامب. وقدم السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروش الأربعاء الماضي استقالته من منصبه على خلفية هذه القضية.

وكان داروش قد وصف في المذكرات الرئيس الأميركي بأنه «مختل» و«غير كفء» كما وجه انتقادات حادة لأداء الادارة الأميركية.

