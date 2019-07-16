عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: عاش آلاف المهاجرين السريين ليلة السبت الاحد بقلق في الولايات المتحدة مرتقبين حملة مداهمات الشرطة التي اعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. لكن مع حلول مساء الاحد (بالتوقيت الاميركي) لم تُسجَل اي حملة واسعة النطاق في المدن الكبرى المعنية بهذا الاجراء. وكان منتظراً ان ينتشر عناصر ادارة الهجرة في شوارع عشر مدن اميركية كبيرة على الأقل، لتوقيف حوالى الفي شخص اوضاعهم غير نظامية. ونقلت وسائل اعلامية عدة، خصوصاً «سي ان ان» و«فوكس نيوز» عن مصادر لم تُسمِها في ادارة الهجرة، ان عمليات التوقيف بدأت. لكن على الأرض لم تُسَجل اي عملية واسعة النطاق. وعلى الرغم من ذلك، لوحظ نزول عدد كبير من الناشطين الى شوارع المدن الكبرى من اجل توثيق اي عمليات توقيف وتقديم المشورة الى الموقوفين الذين لايملكون اوراقاً.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في مؤتمر صحافي «لاتوجد اي حركة حتى الآن». وأضاف المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي تمهيداً للاستحقاق الرئاسي في 2020 «صعبٌ جداً تنظيم الحياة وسط الاعلانات (التي يُطلقها) دونالد ترامب» وأشار رئيس البلدية الى ان يوم السبت شهد ثلاث عمليات امنية لكن «عناصر شرطة الهجرة لم يتمكنوا، في ايٍ من تلك الحالات من العثور على الفرد الذي كانوا يبحثون عنه». ورداً على سؤال لـ»فوكس نيوز» رفض الرئيس الموقت لشرطة الهجرة ماثيو البنس تقديم تفاصيل في شأن العمليات الأمنية التي كانت مقررة الأحد. ويبدو ان حملة التوقيفات هذه ستشمل عددا اقل بكثير من «الملايين» الذين توقع ترامب اعتقالهم في يونيو مع اعلانه عن العملية التي ارجئت حينذاك. لكن ذلك لم يُبدد قلق الذين قد تطالهم الحملة.

وما اثارَ قلقاً اكبر هو ماذكرته وسائل اعلام من ان سُلطات الهجرة تنوي ايضاً ابعاد اي مهاجرين سريين تعتقلهم خلال عمليات الدهم ولاتكون اسماؤهم مدرجةً على لوائح الأفراد الذين تبحث عنهم. وقال رئيس بلدية شيكاغو الديموقراطي لوري لايتفوت لشبكة «سي ان ان» الاخبارية «هذا الغموض وهذا الخوف مدمران. وهذا امر لا جدال فيه».

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الى ان المهاجرين غير القانونيين المستهدفين بالحملة هم من الوافدين حديثاً الى الولايات المتحدة، وقدموا ملفات لطلب تشريع اوضاعهم في نهاية 2018 وتلقوا امر الترحيل في فبراير.

