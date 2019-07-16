عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان الولايات المتحدة تدرس عواقب تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي «اس400» الى تركيا، حليفتها في الناتو، والتي اكد انها قد تؤدي الى فرض عقوبات على انقرة.

وأضاف بومبيو في حديث لصحيفة «واشنطن بوست» ان «القانون يتطلب فرض عقوبات، مؤكداً ان بلاده ستلتزم بهذا القانون، مشدداً على ان القانون الأميركي يفرض عقوبات ضد الدول التي تعقد صفقات لشراء اسلحة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع التركية ان طائرتي شحن روسيتين هبطتا في مطار بالقرب من العاصمة انقرة أمس الاثنين، لمواصلة روسيا تسليم اجزاء من منظومة الدفاع الصاروخي «اس400» الى تركيا في تحد للاعتراضات الأميركية.

الى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده لم تشتر منظومة الدفاع الجوي الروسية لتستعد للحرب وانما لحماية السلام وأمنها القومي. وأكد اردوغان في كلمة خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات اعلامية تركية في مدينة اسطنبول ان تركيا ستتسلم كامل منظومة الدفاع «اس 400» بحلول ابريل من العام المقبل، مشيرا الى ان الجيش التركي سيكون المتحكم الفعلي بشكل كامل بالمنظومة.

واضاف ان اتفاقية شراء بلاده لمنظومة «اس400» من روسيا تعد اهم اتفاقية في تاريخ تركيا موضحا ان الاتفاقية تتضمن الانتاج المشترك لهذه المنظومة مع روسيا.

