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أعلن رئيس لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي علي القبندي عن بدء اولى فعاليات رحلة احياء ذكرى الغوص للعام 2019، باقامة «الهباب والشونة» المتعلقة بتنظيف السفن وتهيئتها لرحلة إحياء ذكرى الغوص الحادية والثلاثين التي تنظمها اللجنة برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في الفترة من 25 يوليو الحالي إلى الأول من أغسطس المقبل.

وقال القبندي خلال عملية «الهباب والشونة» التي اقيمت مساء امس في النادي البحري الرياضي بالسالمية: إن عملية «الهباب» تتلخص بتنظيف بدن السفن من الشوائب ثم البدء بالمرحلة الثانية وهي «الشونة» التي تعنى بطلاء النصف الاسفل من المحامل بالزيت ما تسهم بمنع تسرب الماء الى داخل السفينة. من جانبه، اوضح مشرف عام لجنة التراث البحري النوخذة حامد السيار، ان فعالية الهباب والشونة يصاحبها فن من الفنون البحرية يسمى فن «السنجني» وذلك لاضفاء وايصال رسالة للمشاركين عن كيفية جزء من حياة وطريقة الآباء والاجداد في الزمن السابق، مشيراً الى انه تمت اضافة بعض الفعاليات ايضا التي تتعلق بتجهيز السفن من خلال سقاف المحامل وتصويب بعض النقالة، مبينا انها مصطلحات صعبة على المتلقي ولكن جميعها مرتبطة بتجهيز المحامل.

وذكر ان هناك 13 محملا مشاركا متنوعة ما بين جالبوت وسنبوك وشيوعي وبوم وبتين وهي سفن مهداة من المغفور له الشيخ جابر الاحمد والشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه، مشيرا الى ان عدد المشاركين هذا العام يبلغ 186 مشاركا بالاضافة الى 52 نوخذة ومجدلي، موضحا ان هذا العدد كبير لم يصل منذ 10 سنوات.

