الاخيرة

حضر الزوجان الملكيان، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، العرض الأول لفيلم Lion King في العاصمة البريطانية، الأحد، واستقبلتهما النجمة بيونسيه مع زوجها جي زي.

وبعد أن خطفت بيونسيه الأضواء في العرض الأول لهذا الفيلم في لوس أنجلس بفستان ساحر من ألكسندر مكوين، حرصت على التألق من جديد في لندن بفستان أصفر امتاز بالتعرجات الأنثويّة الناعمة من ابداع المصمم كونغ تراي.

وحلّت اللحظة الأهم عند التقاء دوق ودوقة ساسيكس بالنجمة العالمية بيونسيه وجي زي، حيث بدا اللقاء خاصا نوعا ما بعد عناق ميغان لبيونسيه وتبادل النصائح عن الأمومة.

وقالت بيونسيه لميغان ماركل ان ابنها أرتشي «جميل للغاية»، ويبدو أن «أيقونة الموسيقى» قد دعت ميغان بـ «أميرتي» عندما عانقتها.

ووفقا للمراسلة الملكية لصحيفة «ديلي ميل»، ريبيكا انغليش، تحدث الأزواج لفترة وجيزة عن أطفالهم، حيث قالت بيونسيه: «الطفل، جميل جدا. نحن نحبكم». كما سأل الأمير هاري عن التوأم، رومي وسير، البالغ عمرهما عامين، وأجابت المغنية العالمية: «انهما ليسا هنا. لا يأتيان معنا في كل رحلة، تركناهما في المنزل ولكنهما كانا يرغبان في الانضمام الينا».

وبعد ذلك، قدّم جي زي نصيحة لدوق ودوقة ساسيكس عن الأبوة والأمومة، تقول: «أفضل نصيحة يمكنني تقديمها، حاولوا دائما ايجاد وقت لأنفسكم».

