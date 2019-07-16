حصة مقذل سفر العازمي، ارملة مرثع حمدان العازمي 89 عاما، شيعت، الرجال: الفردوس، ق 9، ش 1، ج 3، م9، ت: 50600775، النساء: شمال غرب الصليبخات، ق 2، ش 238، م 445، ت: 50608800.

سكينة محمد عبدالله، أرملة غلوم حسن محمد 93 عاما، شيعت، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ت: 99130303، النساء: الرميثية، ق 10، شارع معاذ بن جبل، ج 105، م 11 العزاء يبدأ اليوم.

عبدالمحسن عبدالله السعد 96 عاما، شيع، الرجال: الخالدية، ق 4، ش 49، م 3، ديوان المنيفي، النساء: الخالدية، ق 4، ش 45، م 7.

فاطمة عبدالمجيد عبدالغني، أرملة عبدالله عبدالواحد الرشود 84 عاما، شيعت، الرجال: الصديق، ق 4، ش 401، م 63، ت: 66117111، النساء: الشهداء، ق 4، ش 418، م 12.

وليد خالد عبدالله حسين الشعبان 36 عاما، شيع، الرجال: الجابرية، ق 5، ش 3، م 53، ت: 99800760، النساء: قرطبة ، ق 4، ش 5، ج 1، م 21، ت: 98011160.

انيسة عنكوش كعيد، أرملة فالح علي حزام الميع 73 عاما، شيعت، الصباحية، ق 2، ش 9، م 740، ت: 55852323، 97111208.

شاكر سعد عبدالكريم السعد 72 عاما، شيع، الرجال: عبدالله المبارك، ق 9، ش 909، م 3، ت: 99205569، النساء: العدان، ق 4، ش 6، م 31.

ابراهيم يوسف احمد الخليل 74 عاما، شيع، الرجال: الزهراء، ق 2، شارع مجرن احمد الحمد، م 33، ت: 99600635، النساء: صباح السالم، ق 10، ش 2، ج 3، م 11، ت: 90066956.

عباس سالم فرحان العنزي 81 عاما، شيع، الصليبخات، ق 3، ش 7، م 11، ت: 99052883، 99369889.

عابر غثا فيحان الهدية العازمي 83 عاما، شيع، سعد العبدالله، ق 9، ش 903، م 41، ت: 65050033.

خزنة فالح سبيت العازمي 84 عاما، شيعت، الرجال: القصور، ق 3، ش 16، م 31، ت: 94915005، النساء: فهد الاحمد، ق 4، ش 406، م 6.

إنا لله وإنا إليه راجعون