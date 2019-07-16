الأولى

اشاد مجلس الوزراء بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورجال الامن في القبض على خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين من الذين صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري لقيامهم بعمليات ارهابية داخل الاراضي المصرية. واكد مجلس الوزراء ثقته بالاجهزة الامنية، مشيرا الى انها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد واستقراره منوها الى مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على اعضاء الخلية او التعاون معهم.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان تسليم مطلوبين مصريين إلى السلطات الامنية في القاهرة تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، وأعرب في تصريح للصحافيين الليلة قبل الماضية في حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلادها عن الأسف لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت، موضحا أن الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن. وأضاف أن التنسيق والتعاون الأمني الكويتي- المصري كبير ونحن نشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر الذين نشاركهم الرأي في أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ.

وردا على سؤال للصحافيين بشأن تسمية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا قال الجارالله ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص، موضحا أن هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن.

واضاف: لا تعنينا الإشاعات ولا تعنينا الاجتهادات واؤكد انه لا جديد فيما يتعلق بالكويت وموضوع تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا.

وحول ما نشر عن ان هناك وساطة أميركية أنهت الخلاف بين السعودية والكويت حول المنطقة المقسومة وان العمل في المنطقة سيكون قريبا قال: هناك اتصالات بين البلدين ولا نحتاج إلى وسيط يتدخل في الموضوع وهناك اتصالات على مستويات عليا وعلى مستوى الفنيين ونقترب تماما مع أشقائنا في السعودية لبلورة تفاهم يطوي صفحة هذا الملف.

واضاف: تم عقد اجتماعات بين الجانبين خلال الفترة الماضية وستستمر الاجتماعات في المستقبل متطلعا إلى تحقيق التوافق والتفاهم حول هذه القضية في اقرب وقت ممكن.

وبشأن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف لحماية الملاحة وناقلات النفط في الخليج قال الجارالله: الامر مطروح، وابلغنا به من قبل الولايات المتحدة ونعتقد ان مسؤولية حماية الملاحة في منطقة الخليج وتأمين سلامة ناقلات النفط مسؤولية عالمية، وبالتالي نحن ندعم هذه المسؤولية ونؤكد تأييدنا لهذا التحالف ومازلنا في انتظار المزيد من التفاصيل من الولايات المتحدة حتى يمكن لنا التفاعل والتجاوب مع الفكرة.

وعن انسحاب جزء من القوات الاماراتية من اليمن وإذا كان ذلك سيجعل الكويت تنسحب أيضا قال: لا جديد بالنسبة للقوات الكويتية المشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفاع عنها والأشقاء في دولة الإمارات يتحدثون عن دعم خيار السلام وهذا الخيار جميعنا نسعى لتحقيقه ودعمه وتعزيزه.

وأشار إلى ان ما أعلن من قبل حول الانسحاب الاماراتي لا يتعدى عملية اعادة انتشار واعادة تموضع للقوات.