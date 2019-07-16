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اعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري ان مجلس الوزراء وافق امس على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد واجراءات منح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها.

وأوضحت رمضان في تصريح لـ كونا عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أن التعديل يشمل بعض أحكام المرسوم (رقم 324 لسنة 2011) بشأن شروط وقواعد واجراءات منح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية.

وأضافت أن التعديلات تأتي في اطار توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بدعم المرأة الكويتية والحفاظ على كيانها الأسري وسعيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي في تخفيف الأعباء عنها.

وبينت أن التعديلات تهدف الى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها دون تمييز. وذكرت أن التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار وذلك لتحقيق المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة لذات الغرض سواء لبيوت السكن الخاص أو البيوت الحكومية.

ولفتت الى أن المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار للسكن الخاص وبما لا يجاوز 25 ألف دينار للسكن الحكومي.

وأشارت الى أن التعديل الآخر تضمن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات كونها المدة المنطقية والمعقولة التي تتوافق مع القانون (رقم 2015/12) باصدار قانون محكمة الأسرة.

وبينت أن القانون يشمل أحكاما تضمن سرعة حصول المطلقة على أحكام نهائية بشأن الحضانة ومختلف دعاوى الأحوال الشخصية ولضمان استقرار المرأة من خلال حصولها على الرعاية السكنية المناسبة.

وأفادت بوشهري بأنه تم اضافة فئتين جديدتين لحصول المرأة الكويتية للقرض الاسكاني وهما المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهما أولاد حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج والفئة الأخرى الاختين أو أكثر متزوجات فاقدات الأبوين.

وأوضحت أن التعديلات ثمرة التعاون والتنسيق والاجتماعات المتواصلة مع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية والتوافق الحكومي النيابي وحرص السلطتين على دعم المرأة الكويتية المطلقة والأرملة وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

وثمنت في الوقت ذاته دور رئيسة هذه اللجنة النائب صفاء الهاشم في تقديم الاقتراحات ومتابعتها ووضعها حيز التعديل التشريعي والتنفيذ.

وكان مجلس الوزراء تدارس توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بالموافقة على قانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية والتي كانت تنص على تجنيس زوجة الكويتي.

وعلمت النهار أن التعديل الجديد يتضمن عدم تجنيس زوجة الكويتي إلا بعد مضي 15 عاماً على الزواج.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على المشروع ورفعه لسمو أمير البلاد تمهيداً لاحالته لمجلس الأمة.