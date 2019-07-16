الأولى

أعلنت هيئة القوى العاملة تأجيل تطبيق قرار تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لحين الانتهاء من الأمور المتعلقة بالأنظمة الآلية، مؤكدة أنه وفور الانتهاء من تحديد المهن والوظائف بالجهات ذات الصلة ستتم مباشرة التطبيق. وكشفت نائبة مدير الهيئة لشؤون قطاع العمالة الوطنية ايمان الأنصاري، في تصريح صحافي أمس، عن تحريك دعاوى قضائية ضد افراد صرفوا دعم العمالة من دون وجه حق، مشيرة الى أن الهيئة استردت بالطرق الودية بعض المديونيات من غير المستحقين.

وشددت على أن القرارات المنظمة لصرف الدعم تحظر الجمع ما بين العمل والدراسة، وحال اكتشاف ذلك يتم مطالبة الشخص برد المبالغ التي تقاضاها.

وبينت الأنصاري، أن قرار الاحلال لم يحدد مهنا بعينها، بل حدد نسبة من اجمالي العمالة، مشيرة الى أنه سيكون عبئا على الشركات غير الملتزمة، أما الجادة فلن تجد صعوبة وسنلقى منها كل الدعم، لافتة الى أن قرار زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص يفسح المجال أمام توظيف أعداد غفيرة من المواطنين، والى أن الهيئة مستمرة في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي.