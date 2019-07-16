الأولى

ثار لغط كبير أمس حول خبر قديم نشر في النهار قبل نحو 5 سنوات حول انتحار فتاة بدون شنقاً. والنهار تود أن تؤكد حرصها التام على الدقة والمصداقية والتزامها المسؤولية المهنية والوطنية، وما حدث أن أحد ضعاف النفوس الذين لا يريدون لهذا الوطن خيراً قام بتصوير الخبر وإعادة بثه في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول رغم أن تاريخ النشر كان واضحاً ويعود إلى يوم 23 ديسمبر 2014 في العدد 2339 وحاول الايهام بأن تاريخ طباعة الخبر من الموقع الالكتروني هو يوم النشر في الجريدة الورقية والالكترونية.

والنهار تؤكد انها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام باعادة طباعة ونشر الخبر مستغلاً تفاعل الساحة المحلية هذه الأيام مع قضية البدون. كما تؤكد الجريدة التزامها المهني ومسؤوليتها الوطنية تجاه كل ما يمس أمن الوطن ووحدة شعبه.

