مال وأعمال

قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في إطار سعيه لتطوير الهيكل الإداري تسكين عدد من الموظفين في مناصب قيادية، بعد التحقق من مطابقتهم لاشتراطات شغل تلك المناصب، وأتى ذلك القرار بناء على حرص مجلس الإدارة على تولي الكوادر الوطنية للمسؤوليات القيادية في الخطوط الجوية الكويتية في مختلف قطاعات الشركة والوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة في العمل وذلك بما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الناقل الوطني لدولة الكويت الخطوط الجوية الكويتية، وبهذه التعيينات الجديدة تم تفعيل الهيكل التنظيمي المعتمد والذي تم باعداد مستشار عالمي واعتماد مجلس الإدارة.

هذا وقد شملت الترقيات الأسماء التالية:

فوزي عبدالوهاب خورشيد بوظيفة مساعد الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء (بالتكليف).

تثبيت يعقوب يوسف خاجة بوظيفة مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة.

كابتن عبدالله محمد الكندري بوظيفة مدير إدارة التدريب (بالتكليف).

إسحق إبراهيم الهاجري بوظيفة مدير إدارة خدمة العملاء (بالتكليف).

تثبيت قتيبة عبدالله أبل بوظيفة مدير إدارة ضبط الجودة.

خالد بدر الذكير بوظيفة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع (بالتكليف).

مشعل لفا المطيري بوظيفة مدير إدارة خدمة العملاء المتميزين (بالتكليف).

محمد مناور العنزي بوظيفة مدير إدارة المبيعات والتوزيع (بالتكليف).

عبدالله ناصرالحويلة بوظيفة مدير إدارة الخدمات الارضية (بالتكليف).

تثبيت أماني ياسين بوربيع بوظيفة نائب رئيس مكتب التنسيق والمتابعة.

إعادة تعيين فالح حسن العنزي بوظيفة مدير إدارة السلامة التشغيلية والطوارئ.

إعادة تعيين علي عباس الشمالي بوظيفة مدير إدارة الخدمات الجوية.

وبهذا الشأن، اجتمع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم وبحضور الرئيس التنفيذي م. كامل العوضي ونواب الرئيس التنفيذي لمختلف القطاعات مع المسؤولين الجدد حيث قدم لهم تهنئة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وتمنياته لهم بالتوفيق، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة الخطوط الجوية الكويتية بما يعود عليها وعلى كويتنا الحبيبة بالخير والمنفعة، مشيراً إلى أن اختيار تلك الاسماء جاء بناءً على تقييم لجهودهم في العمل لدى الخطوط الجوية الكويتية، وأدائهم المتميز في المواقع التي خدموا فيها الناقل الوطني.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: نثق بكوادرنا الوطنية ونعتز بهم، حيث كانوا وما زالوا الرافد الأساسي للخطوط الجوية الكويتية في مسيرة النهوض بها على مر السنوات، ويأتي ذلك تطبيقاً لتوجه مجلس الإدارة في اسناد المسؤوليات المختلفة للعناصر الوطنية وتمكينها من تحقيق أهداف الشركة في تطوير العمل وتحقيق أهداف الريادة لاسيما وهي تحتفل بمناسبة (65 عاماً) على إنشائها، ونحن نؤمن ايماناً كاملاً بما سيحققونه من نقلة نوعية.

وختم رئيس مجلس الإدارة حديثه بالاعراب عن خالص أمانيه بالتوفيق والسداد للمسؤولين في الشركة للعمل الدؤوب على تقدمها وازدهارها ونجاحها.

