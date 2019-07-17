مال وأعمال

استمراراً لمساعي بنك الكويت المركزي الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال العمل الإحصائي من خلال تطوير قواعد البيانات الإحصائية وتوفير بيانات متكاملة وشاملة من حيث نطاق التغطية والدورية والحداثة والجودة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، استحدث بنك الكويت المركزي ضمن النشرة الإحصائية النقدية الجدول رقم (26) الذي يتضمن بيانات أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت على أساس شهري، وسوف يدرج هذا الجدول في النشرات الإحصائية النقدية الشهرية بداية من نشرة مارس 2019. ويُشار إلى أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.

كما سيقوم بنك الكويت المركزي بنشر بيانات كل من وضع الاستثمار الدولي، وإجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت بصفة ربع سنوية بداية من النشرة الإحصائية الفصلية للربع الأول (يناير مارس) من عام 2019، وذلك لمزيد من تعزيز الإفصاح والشفافية بشأن البيانات التي يختص بها بنك الكويت المركزي، وإتاحتها للاطلاع العام.

