مال وأعمال

صرحت شركة «جي إف إتش كابيتال» المحدودة التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية باستحواذها على محفظة للمكاتب الفنية في الولايات المتحدة الأميركية في إطار معاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. مع استكمال هذه المعاملة، يصل إجمالي حجم المعاملات العقارية المنفذة من قبل مجموعة جي إف إتش المالية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية ما تتجاوز قيمته مليار دولار .

تقع المحفظة التي تم استحواذها، والمكونة من خمسة مبان مدرة للدخل، في مجمع «ريسرتش تريانجل بارك»، نورث كارولينا، وهي منطقة نشطة ونامية بالولايات المتحدة الأميركية. تم شراء المحفظة من خلال شراكة مع «غلوبال ميتوال» التي تعتبر واحدة من مديري الأصول العقارية الأسرع نموا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وتقوم حاليا بتشغيل وإدارة أصول تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني. تقام محفظة المكاتب الفنية على مساحة مقدارها 60 فداناً داخل نطاق مجمع «ريسرتش تريانجل بارك» الذي يعتبر أكبر مجمع متخصص في الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة الأميركية، إذ يضم أكثر من 250 شركة، وأكثر من 50 ألف محترف على مساحة مشيدة مقدارها 22.5 مليون قدم مربع. تجدر الإشارة إلى أن المحفظة مؤجرة لعدد 16 مستأجرا بمعدل إشغال كلي بنسبة 96 في المئة، كما تضم قطعة أرض بمساحة 18 فدانا تقريبا، تستوعب ما يصل إلى 270 ألف قدم للتطوير الإضافي.

قامت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. بجانب مستثمريها بالاستحواذ على ما نسبته 95 في المئة تقريبا من المحفظة، فيما ستقوم «جلوبال ميوتوال» (وشركاتها الزميلة)، بالاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 5 في المئة تقريباً. قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن سعداء بمواصلة التوسع في محفظتنا من الاستثمارات العقارية القوية المدرة للدخل في سوق الولايات المتحدة الأميركية. تتمتع محفظة المكاتب الفنية بوضع جيد يؤهلها لتحقيق تدفقات نقدية قوية ومستقرة من خلال مجموعة من كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية، وقربها من الدوافع الاقتصادية المهمة في منطقة «تريانجل». من المؤكد أن قدرتنا المستمرة على إيجاد أصول في الأسواق السريعة النمو، مع مستأجرين من قطاعات مقاومة لفترات الركود، سوف يتيح لنا تحقيق القيمة لمستثمرينا». بالإضافة إلى ذلك، سوف تعزز هذه الشراكة من تواجدنا في قطاع المكاتب الفنية في سوق الولايات المتحدة الأميركية. كما نتوقع من خلال العمل مع كبار مديري ومشغلي الأصول الدوليين، أن نبني على الأداء القوي والسمعة الراسخة لهذه العقارات، والأهم من ذلك، على الميزة التنافسية القوية التي تتمتع بها».

