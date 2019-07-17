مال وأعمال

تدشن جمعية المحاسبين والمراجعين البرنامج التدريبي «مسؤول مراقب التزام» في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر من العام الحالي 2019. أوضح عضو مجلس الإدارة علي بدر الوزان أن البرنامج يجسد التعاون البناء والمثمر بين جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ووزارة التجارة والصناعة والذي توج بإبرام اتفاقية تعاون بين الجانبين يتم بمقتضاها قيام الجمعية بتقديم برنامج مسؤول التزام والذي يأتي لتنفيذ تعليمات وزارة التجارة التي تقضي بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف الوزان أن التعليمات الرقابية شملت كلاً من شركات التأمين ووسطاء التأمين والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية والتي تعمل في مجال الذهب والمعادن الثمينة وشركات الصرافة.

وقال إن البرنامج الذي تستمر فعالياته 5 أيام سيقوم بتعريف المشاركين القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومفهوم الالتزام منظور الجهات الرقابية ، مع التعرف على التنظيم الوظيفي لنشاط الالتزام والتدريب على الحالات العملية للقيام بواجبات مراقب الالتزام ، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع الجهات الرقابية وفق حالات عملية بشأن تعليمات الجهات الرقابية.

وأشاد الوزان بقرار وزارة التجارة والصناعة تعيين مسؤول مراقب التزام ، لما له من تأثير فعال وكبير في تعزيز وتطوير المؤسسات وبما يصب في مصلحة الكويت والعمل في الوقت نفسه على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

