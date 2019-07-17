مال وأعمال

«رويترز»: استقرت أسعار الذهب في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تكون مؤشرا على متانة أكبر اقتصاد في العالم في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1415.19 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1416.60 دولار للأوقية. وبلغ الذهب 1438.63 دولار للمرة الأولى في ست سنوات الشهر الماضي بدعم من توقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

