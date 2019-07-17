مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي بيتك- حمد المرزوق، الحرص على دعم العملية التعليمية والشباب كونهم من أهم ركائز التنمية الشاملة والعنصر الأبرز في الاستدامة التي تأتي ضمن اولويات البنك، مشيرا الى أن بيتك يحقق نتائج ايجابية ونموا على مختلف الأصعدة وفق خطط واستراتيجيات تركز على الاستثمار في الطاقات البشرية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحافي للاعلان عن شراكة بيتك مع جامعة الكويت- كلية العلوم الادارية ومركز التميز في الادارة في مجال برامج دعم وتعزيز قدرات الشباب الكويتي، لتدريب وتأهيل 300 طالب وطالبة كويتيين لاجتياز اختبارات الايلتس، التي هي متطلب وشرط اساس للقبول في الجامعات العالمية.

وحضر المؤتمر الصحافي الى جانب المرزوق كل من: المستشار بالديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت- لورانس سيلفرمان، وعميد كلية العلوم الادارية ورئيس مركز التميز في الادارة- الدكتور مشاري الهاجري، ونائب رئيس مجلس الأمناء في مركز التميز- الدكتور عدنان سلطان، وأعضاء مجلس الامناء، ونائب رئيس العلاقات الحكومية في المؤسسة العالمية لتعليم اللغة الانكليزية ELS- ماري كلود، بالاضافة الى أعضاء الهيئة التدريسية.

وأضاف المرزوق أن شراكة بيتك تأتي استمرارا للعلاقة المتميزة مع جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية والاكاديمية وفي اطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.

ولفت الى ان برنامج الاعداد لاختبارات الايلتس للطلبة الكويتيين يسهم في توفير المهارات الكافية التي تساعد الطلبة على اجتياز اختبارات الايلتس بالحصول على الدرجة المطلوبة التي تؤهلهم للانضمام الى احد الجامعات العالمية التي يرغبون بها، منوها بأن ذلك يتطلب مستوى جيد في اتقان مهارات اللغة الانجليزية التي من شأنها أن تفتح افاقا واسعة للطلبة سواء في المجال الدراسي او في بيئة العمل بعد التخرج.

وأكد المرزوق أهمية اللغة الانكليزية في عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي والـdisruptive innovation.

وذكر المرزوق أن بيتك سباق في دعم الطلبة والشباب، وهو أكبر الداعمين لهم على مستوى القطاع الخاص من خلال العديد من الاسهامات بما في ذلك دعم النوادي الطلابية، ومشاريع التخرج للطلبة، والمشاركة في ندوات وحلقات بحثية، وورش عمل ومحاضرات تساهم بتطوير الاداء العلمي والمهني، والمشاركة في مؤتمرات اتحادات الطلبة، وحفلات تخريج الطلبة وتكريم المتفوقين، ودعم طلبة الثانوية وطلبة المدارس بمختلف فئاتهم، واطلاق منصة أنتم فخرنا لتكريم المتميزين وأصحاب الانجازات والمبادرات المبدعة والمخترعين.

وأضاف أن بيتك هو أول بنك يضم فريق مبادري بيتك وهم من أصحاب الانجازات على مختلف الاصعدة، رياضية وعلمية وثقافية وغيرها ممن رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وأعرب المرزوق عن سعادته بهذه الشراكة متمنيا أن تنعكس نتائجها بشكل ايجابي على الطلبة وجهود دعم العملية التعليمية، متوجها بالشكر لجامعة الكويت وكلية العلوم الادارية ومركز التميز في الادارة لمشاركتهم الفعالة في البرنامج الذي تم بالتعاون مع المؤسسة العالمية لتعليم اللغة الانجليزية ELS، كما توجه بالشكر للسفير الامريكي للحضور والمشاركة بانطلاق هذه الفعالية.

إشادة السفير الأميركي

من جانبه، أشاد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت- لورانس سيلفرمان بدور بيتك في دعم الطلبة، مشيرا الى ان الطلبة هم سفراء الكويت لدى أميركا، ومؤكدا في الوقت ذاته أهمية التعاون لدعم جميع الجهود التي تدعم الطلبة والشباب.

كما ثمن دور بيتك في المسؤولية الاجتماعية في مختلف مجالاتها سواء في الجانب العلمي أو الصحي أو الرياضي وغيرها من المجالات، منوها بتميزه في دعم مختلف المبادرات المجتمعية.

إشادة كلية العلوم الإدارية

بدوره قال عميد كلية العلوم الادارية ورئيس مركز التميز في الادارة د. مشاري الهاجري، ان لـبيتك تاريخا طويلا وسجلا حافلا في دعم الأنشطة والمشاريع الطلابية والعملية التعليمية بشكل عام، مثمنا الحرص والتعاون الكبير الذي يبديه بيتك في هذه المجال بما يعكس ريادة بيتك في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، ولافتا الى تواجد بيتك ومشاركته في مختلف الفعاليات والانشطة والمبادرات الطلابية والتعليمية والشبابية.

إشادة مركز التميز

وثمن نائب رئيس مجلس الأمناء في مركز التميز- الدكتور عدنان سلطان، جهود بيتك في رعاية مبادرات الطلبة، منوها بالتميز والاحترافية في التعاون، لافتا الى أن اسهامات بيتك تركت بصمة واضحة في مختلف المؤسسات التعليمية والاكاديمية في الكويت.

اشادة المؤسسة العالمية

لتعليم اللغة الانكليزية

وأثنت نائب رئيس العلاقات الحكومية في المؤسسة العالمية لتعليم اللغة الانكليزية ELS- ماري كلود بشراكة بيتك لدعم تأهيل 300 من الطلبة لاجتياز اختبارات الايلتس، مؤكدة أن الاستثمار البشري هو من أكثر الاستثمارات فعالية.

