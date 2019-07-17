مال وأعمال

وقع بنك بوبيان اتفاقية مبدئية مع شركة ريبل نتRipple.Net وذلك بهدف تقديم مستويات أعلى من الخدمات التقنية التى تتعلق بالتحويلات المالية لضمان المزيد من السرعة في ظل أعلى مستويات الأمن وسلامة المعلومات والبيانات التى يحرص عليها بنك بوبيان في تقديم خدماته ومنتجاته للعملاء. وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري «نسعى دائما لتقديم مستويات مميزة من الخدمة لعملائنا وبما يضمن حصولهم على المنتجات والخدمات عالية المستوى والتى تجعل حياتهم اكثر سهولة وراحة». واضاف من هذا المنطلق وقعنا الاتفاقية مع واحدة من أكبر الشركات المعروفة على مستوى العالم للتحويلات الفورية العابرة للحدود وذلك حتى نمنح العملاء فرصا اكبر للحصول على خدمات للتحويلات المالية تضمن لهم السرعة والسهولة. واشار التويجري الى ان عملاء بوبيان حالياً يحصلون على خدمات مميزة عند إجراء التحويلات المالية لأي مكان في العالم من خلال اتفاقيات عديدة مع شركات عالمية معروفة إلا ان ذلك لا يمنع من البحث عن شركات اخرى وتكنولوجيا جديدة من أجل منح العملاء العديد من الخيارات المميزة. ونوه التويجري إلى ان الاتفاقية الجديدة التى تنتظر موافقة بنك الكويت المركزي سوف تمنح عملاء البنك إمكانية التحويل المالي لأي مكان على مدار الساعة ومن خلال استخدام مختلف الوسائل التكنولوجية من اجهزة الحاسوب والايباد والهواتف الذكية وغيرها من خلال موقع البنك الإلكتروني وتطبيقه المميز على الموبايل. واضاف ان الخدمة الجديدة ستوفر خدمة التحويلات الفورية لعدد من الدول وبمرور الوقت سوف تزيد هذه الدول مع التركيز على الدول التى تشهد تحويلات اكثر من عملاء البنك.

وأكد التويجري ان هذه الاتفاقية تعزز من موقع البنك الذي يعتبر الأفضل على مستوى الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتى مكنته من الفوز على مدار السنوات الماضية بجائزة الافضل على مستوى الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.

كما حصل بنك بوبيان ايضاً على جائزة افضل بنك اسلامي على مستوى العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من غلوبل فاينانس لأربع سنوات متتالية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي في Ripple.Net الشرق الأوسط نافين جوبتا أهمية التعاون مع واحد من أبرز البنوك الكويتية والتى شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الاخيرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

واضاف «سعداء بالتعاون مع بنك بوبيان الذي سيكون شريكا مهما لنا في الكويت في إطار خطط الانتشار التى نسعى لها في السوق الكويتي واسواق المنطقة».

