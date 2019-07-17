مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن بدء تفعيل مبادرته لتوفير عدد من الفرص الوظيفية لذوى الهمم للعمل في القطاع المصرفي، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الماضي حيث قام البنك بتعيين اثني عشر موظفا من ذوي الهمم وبدأ فى برنامجه التدريبي للدفعة الاولى يوم الاحد الماضي لتلقي البرامج المناسبة لتأهليهم وفق الخطة المعدة. وبهذه المناسبة أوضحت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء والمسؤولة عن برنامج المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد أن البنك قد تبنى هذه المبادرة المتميزة من قبل معهد البناء البشري و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية وذلك ضمن فعاليات حملة (شركاء لتوظفيهم) من منطلق مسؤوليته المجتمعية نحو ذوى الهمم والتزامه بدعمهم ودمجهم في القطاع الخاص ليتمكنوا من تحقيق النجاح و اكتساب الثقة فى أنفسهم وفي مجتمعهم من خلال نجاحهم فى وظائف تناسب مستوى مهاراتهم، ومؤهلاتهم العلمية. كما أكدت دشتي أن البنك الأهلي المتحد يسعي لتقديم مثل أعلى لكل المؤسسات فى الكويت من خلال توفير بيئة عمل متميزة لإخواننا من ذوي الهمم ونثق أنهم سيكونون إضافة حقيقية لثروتنا البشرية وسيجدون من أسرة البنك الأهلي المتحد كل الدعم والتشجيع. وهذة التجربة هي الاولى من نوعها في القطاع الخاص في الكويت. وأكد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد نقيب أمين، إن مبادرة ورعاية البنك الاهلي المتحد لحملة شركاء لتوظفيهم والتى تنبع من إيمانه بقدرة إخواننا من ذوى الهمم على التحدي والنجاح فى العمل المصرفي. وأضاف أمين : لقد بدأنا فى البنك الأهلي المتحد بالفعل فى تدريب عدد من ذوى الهمم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بحيث تتم الاستفادة من جهودهم واستثمار طاقاتهم.

