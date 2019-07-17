مال وأعمال

يتعاون بنك الخليج مع شركة التمدين الترفيهية لتقديم خصومات على النشاطات والألعاب الترفيهية العائلية لحاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث يتسنى لهم، ابتداءً من الحصول على خصم بنسبة 15% في عدد من مراكز الترفيه التابعة لشركة التمدين الترفيهية حول الكويت.

وصرح مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج، أحمد الأمير، حول هذا التعاون قائلاً: «العطلة الصيفية هي الوقت المثالي لتقضي العائلة وقتًا ممتعًا معًا. لهذا حرصنا على تقديم هذا العرض الحصري لجميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية ومسبقة الدفع بالتعاون مع شركة التمدين الترفيهية، ويسعدنا أن نساهم في تسهيل الوقت الترفيهي لعائلات عملائنا سواء كانوا يرغبون بممارسة الأنشطة التعليمية أو الترفيهية أو الرياضية مع أطفالهم.»

يمكن الآن لحاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية ومسبقة الدفع الاستمتاع بخصم بنسبة 15% في في عدد من مراكز الترفيه التابعة لشركة التمدين الترفيهية حول الكويت، بما فيها: Infunity وMake Mean وFreeze Club في مجمع 360 وInfunity Sea في مجمع الكوت، وSky Zone في MAS Arena - الري.

