مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان أسواق الأسهم العالمية ارتفعت في شهر يونيو بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في مايو بدعم من التوقعات المساندة لقيام البنوك المركزية الرئيسة بتطبيق المزيد من السياسات التيسيرية لتجنب تبعات التباطؤ الاقتصادي. حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الأميركية نمواً بنسبة 6.9 في المئة على أساس شهري محققاً أفضل أداءً مسجل في شهر يونيو منذ العام 1955. كما أدت التوقعات المتعلقة بتباطؤ النمو وإمكانية تطبيق سياسات التحفيز النقدي إلى استمرار تراجع عائدات السندات، حيث تراجعت عائدات سندات الخزينة الأميركية لأجل عشر سنوات دون مستوى 2.0 في المئة في أواخر يونيو في حين وصلت عائدات السندات الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ -0.3 في المئة. ومن جهة أخرى، أسهمت أيضاً الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية في تعزيز أداء الأسواق وذلك على الرغم من أن التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة ما زال بعيد المنال. وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار النفط خلال الشهر مع توقعات بتمديد الأوبك وحلفائها لاتفاقية خفض الإنتاج حتى العام المقبل، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل.

خفض أسعار الفائدة

وكما كان متوقعاً، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو عند مستوى 2.25-2.50 في المئة، إلا أنه مهد الطريق لسياسة نقدية تيسيرية من خلال التخلي عن نبرة «التحلي بالصبر» في إدخال تعديلات على أسعار الفائدة في المستقبل والالتزام بسياسة «التصرف وفقاً لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي». وعلى الرغم من أن بيانات النشاط الاقتصادي الأخيرة لا تعتبر سيئة بأي حال من الأحوال، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفض سعر الفائدة باعتباره «تأمين» ضد تباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل (بما في ذلك نتيجة لتباطؤ التجارة العالمية)، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم، والذي ظل ثابتاً عند مستوى 1.6 في المئة على أساس سنوي في مايو وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وأقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة.

ومن جهة أخرى فإن الأسواق المالية - وكذلك الرئيس ترامب يتوقعون على نحو متزايد سياسة نقدية أكثر مرونة مع الأخذ في الحسبان أن أسواق العقود الآجلة وضعت في اعتبارها خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يوليو مع ارتفاع الاحتمالات بواقع 92 في المئة خفضاً بواقع 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام. ومع ذلك يعتقد بعض المحللين أن الأسواق تتقدم فيما تشير توقعات « الرسم البياني الذي يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي باستخدام النقاط والذي يطلق عليه (dot plot) مايزال يشير تقريبا إلى عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة هذا العام. وتشير الدراسات الاستقصائية لنشاط الصناعة التحويلية - والتي غالباً ما تعتبر مؤشرًا جيدًا للاقتصاد بالمفهوم الأوسع إلى ضعف في الأداء فيما يعتبر من ضمن المخاوف الرئيسة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ضعف الصناعات التحويلية

كما يؤثر ضعف قطاع الصناعات التحويلية أيضاً على الاقتصاد الأوروبي في ظل بقاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو في منطقة الانكماش خلال شهر يونيو، حيث بلغ 47.6، فيما منيت ألمانيا بأسوأ أداء مسجلة 45.0 بما يعكس شده التباطؤ العالمي والشكوك المتعلقة بالسياسية الإقليمية والمشاكل التي يعاني منها قطاع السيارات بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الألماني. وتشير الأرقام إلى تراجع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2019، بما قد يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2-0.3 في المئة مقابل 0.4 في المئة في الربع الأول من العام. وتجمع الآراء على ارتفاع النمو في النصف الثاني من العام إذا تعافت التجارة العالمية بفضل تحسن سوق العمل مع ارتفاع الأجور إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أعوام بنسبة 2.5 في المئة في الربع الأول من العام 2019 وانخفاض معدلات البطالة إلى 7.5 في المئة في مايو. إلا أن ثقة الأعمال ما زالت منخفضة وهناك مخاطر محيطة بآفاق النمو على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة (بما في ذلك النزاع القائم على دعم صناعة الطائرات)، هذا إلى جانب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (حيث لم يتم التوصل بعد لشروط نهائية لذلك الانفصال) وارتفاع الدين العام في إيطاليا على الرغم من تقليص النفقات التي أعلن عنها أخيراً.

وفي هذه الظروف الاقتصادية وبينما ضل معدل التضخم الأساسي «أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة»، رغم ارتفاعه بالغاً 1.1 في المئة على أساس سنوي في يونيو، أعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده لتطبيق حوافز جديدة. وقد يكون ذلك في هيئة خفض أسعار الفائدة، أو على الأرجح استئناف برنامج شراء السندات الذي أوقفه في ديسمبر الماضي، إلى جانب تطبيق إرشادات استشرافية أقوى بالنسبة للسياسات النقدية المتبعة. وما لم تتدهور آفاق النمو، فقد ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى اجتماع السياسات المقرر انعقاده في سبتمبر قبل ادخال أي تغيرات جوهرية على سياساته النقدية. ومن المقرر أن يترك ماريو دراجي منصبه كرئيس البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر ويأمل بعض المحللين في الإعلان عن برنامج للتخفيف الكمي على المدى الطويل ليس فقط كخيار سياسي أكثر فاعلية، بل كوسيلة لإلزام خلفه باتباع نفس النهج لتحفيز الاقتصاد، ومن المتوقع أن تحل محله كريستين لاغارد، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي (على الرغم من أنها تعتبر بالفعل من المرشحين المتحمسين لاتباع سياسة نقدية تيسيرية).

ويظهر الاقتصاد البريطاني أيضاً علامات تدل على تراجع حاد، حيث اقترب معدل النمو الفصلي من الصفر في الربع الثاني من العام 2019 (0.5 في المئة في الربع الأول) وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء إلى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن ببلوغه 43.1 في يونيو في ظل تأخر الاستثمارات على خلفية الشكوك المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ألمح مارك كارني محافظ بنك إنكلترا أخيراً بأن أسعار الفائدة يمكن خفضها من 0.75 في المئة حالياً على خلفية المخاطر المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبي وغيرها من المخاطر العالمية بما يناقض التوجه الرسمي السابق لرفع أسعار الفائدة بصفة «تدريجية» و«محدودة».

