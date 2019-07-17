مال وأعمال

وقعت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مع DHL اتفاقية شراكة استراتيجية، تقدم بموجبها خصومات حصرية لعملاء VIVA في الكويت، ما يتيح لهم التمتع بخدماتها بسعر أقل لأي بلد في الولايات المتحدة الأميركية، أوروبا والشرق الأوسط. يمكن للعملاء الاشتراك عبر إرسال DHL إلى 510.

وفي هذه المناسبة قالت حنين الفليج، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد بالوكالة في VIVA: «نحن نتطلع إلى تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة باستمرار، لذا قمنا ببناء هذه الشراكة مع DHL لتزويدهم بعروض حصرية وفريدة من نوعها تلبي احتياجاتهم».

من جانبه، قال مدير شركةDHL Express في الكويت، عمرو طنطاوي: «نفخر بأن تقدم جميع شراكاتنا على الصعيدين العالمي والمحلي لعملائنا مجموعة فريدة من المزايا، وشراكتنا مع VIVA ستمنحنا الفرصة لزيادة توسعنا وتوفير مزايا خاصة لجمهور أوسع مع نفس الجودة في الخدمة».

مع وجود شبكة عالمية في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم، تعد DHL الشركة الأكثر شهرة في العالم ويمكنها تقديم حلول غير محدودة تقريبًا من الاحتياجات اللوجيستية.

