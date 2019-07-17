مال وأعمال

أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغير الشهر الماضي، إلا أنه مثله في ذلك مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أشار إلى إمكانية تبني المزيد من تدابير التحفيز إذا استمر تدهور آفاق نمو الاقتصاد العالمي. حيث انخفض نمو الصادرات اليابانية للشهر السادس على التوالي في مايو (-7.8 في المئة على أساس سنوي) فيما يعزى بشكل رئيسي لضعف الطلب الصيني على معدات تصنيع أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات، في إشارة إلى أن الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة قد أثرت سلباً على اقبال المصنعين الصينيين تجاه المنتجات الوسيطة. من جهة أخرى، انخفضت الواردات في مايو (-1.5 في المئة على أساس سنوي) بعد تسجيلها لنمو بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي الشهر السابق بما يعكس ضعف الاستهلاك المحلي.