الأربعاء 17 يوليه 2019 ,14 ذو القعدة 1440
رقم العدد:
3733
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
الأزمنة و الأمكنة
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
الأزمنة و الأمكنة
علم ومعرفة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ.د. سهام الفريح
عبدالستار ناجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
إيران لا تستبعد حرباً «تطال الجميع»
تقدير احتياج العمالة «على دفعات»
«الزبيدي عاد».. و«الكود» بـ 130 ديناراً
«الأعلى للبترول» أقر حوافز ومكافآت القياديين والعاملين في النفط
الجاسم: نثق بكوادرنا الوطنية وهم الأساس لـ «الكويتية»
تونس تصارع نيجيريا على «الثالث»
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة