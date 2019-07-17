مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن المجلس الأعلى للبترول أقر البيانات المالية المجمعة لمؤسسة البترول والشركات التابعة للعام المالي 2018/2019، كما أقر تقرير الهياكل التنظيمية لمؤسسة البترول والشركات التابعة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اعتمد الحوافز والمكافآت المالية للقياديين والعاملين في القطاع النفطي للعام المالي 2018/2019 وقد ناقش المجلس جميع البنود المدرجة على جدول أعماله.

والمجلس الأعلى للبترول هو أعلى هيئة نفطية في الكويت يقوم برسم السياسات العامة للثروة البترولية وكيفية تنميتها والمحافظة عليها، كما يقوم برسم السياسة العامة والاشراف على عمليات التنقيب ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية.

كما يبحث المجلس طلبات انشاء الشركات التي تزاول أي عمل من الأعمال سابقة الذكر، كما يشرف على الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية. ويقوم بإبداء الآراء في جميع القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية في تطور الصناعة النفطية.

