مال وأعمال

ينظر الى الاحتكاكات التجارية والجيوسياسية على انها المحرك الرئيس للاقتصاد والأسواق العالمية، لكن لماذا يجب مراقبة تلك الأوضاع في النصف الثاني من العام؟.

ويشرح رئيس معهد الاستثمار في بلاك روك سابقاً «توماس دونيلون» في رؤية تحليلية نشرتها مدونة اكبر شركة للادارة الأصول حول العالم اهمية مراقبة الاحتكاكات التجارية والجيوسياسية.

ووصل اهتمام السوق بالمخاطر الجيوسياسية الى اعلى مستوياته منذ عام 2005.

كما شهدت السنوات الأخيرة طفرة للاتجاه الشعبوي ومناهضة المؤسسات في الديموقراطيات الغربية وعودة ظهور التنافس بين القوى العظمى فضلاً عن النزاعات التجارية العالمية الآخذة في الزيادة.

ويقف عدد المواقف الجيوسياسية المضطربة عند واحدة من اعلى نقاطه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومثل هذه الأحداث الجيوسياسية يمكن ان تكون ذات آثار قوية على الاقتصاد العالمية والأسواق المالية والمحافظ الاستثمارية.

