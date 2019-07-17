مال وأعمال

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات انها مستعدة لاستثمار 3?1 مليارات دولار حتى العام 2021 في ايطاليا وخلق الف وظيفة.

ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع استهداف ادارة ترامب لهذه الشركة التي تتهمها بالتعاون مع السلطات الصينية، ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال انها بصدد الغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من اصل 850 يعملون معها.وقال المدير العام لهواوي فرع ايطاليا توماس مياو في مؤتمر صحافي عقده في ميلانو «خلال السنوات المقبلة سنستثمر في ايطاليا 1?9 مليار دولار للحصول على معدات، و1?2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير». وأضاف ان هذه الاستثمارات ستؤدي الى «انشاء 3000 فرصة عمل، الف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن».وشدد على ان التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط هواوي في ايطاليا.

