اقتصاد مصر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في تقرير له زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية بنسبة 27 في المئة خلال عام واحد، بنمو مقداره مليار و300 مليون دولار، لتسجل 4.7 مليارات دولار عام 2018، وذلك مقارنة بصادرات بلغت 3.4 مليارات دولار في عام 2017 ، كما شهدت واردات مصر من أفريقيا زيادة بنسبة 15 في المئة لتسجل 2.14 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ1.86 مليار في 2017.

وكشف المركز الإعلامي عن نجاح جهود الدولة لزيادة تبادلها التجاري مع الدول الأفريقية خلال عام واحد فقط بمقدار يقترب من ربع حجم التجارة البينية السابق، لتسجل 6.9 مليارات دولار عام 2018، مقارنة بـ3.7 مليارات في عام 2017، بنسبة نمو 23 في المئة.

وأشار المركز إلى أن أكثر من 5 دول أفريقية مستقبلة للصادرات المصرية، هي دول عربية، حيث تأتي الجزائر في مقدمة تلك الدول بقيمة 977.2 مليون دولار، تليها ليبيا بـ632.6 مليون دولار، ثم المغرب بـ499.3 مليون دولار، ثم تونس بـ496.6 مليون دولار، ثم السودان بـ396.6 مليون دولار.

وبين أن الجزائر تحتل أيضاً صدارة الدول المصدرة إلى مصر في أفريقيا بقيمة 397.7 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 286?6 مليون دولار، تليها زامبيا بقيمة 261 مليون دولار، ثم السودان بقيمة 207?5 ملايين دولار، ثم جنوب أفريقيا بقيمة 194?3 مليون دولار، فيما تُعد أبرز واردات مصر من دول القارة كلاً من النفط والغاز، والبن والشاي والتوابل، والنحاس ومصنوعاته، والحيوانات الحية، والمعادن.

