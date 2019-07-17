اقتصاد مصر

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن مصر سوف تختتم برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، خلال الشهر الحالي حيث من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية الشهر الحالي بحد أقصى، عقب تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيتم التصويت خلاله على صرف الشريحة لمصر.

وأكد المصدر أن البرنامج المالي لمصر، سوف ينتهي بالحصول على الشريحة الأخيرة، ولا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، أو تمويل إضافي من المؤسسة الدولية، بعد انتهاء برنامج الإصلاح بخطواته الأساسية خلال نوفمبر المقبل. وأكد المصدر أن الشريحة الـ 6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولي، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالي البالغ 44.3 مليار دولار نهاية يونيو 2019، وأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

وبين أن البرنامج الاقتصادي المصري، محل إشادة من جميع المؤسسات والجهات الدولية، حيث اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016، على الحصول على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية، على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية.

وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولي مستمر عن طريق البعثات الفنية، ولا يقتصر التعاون فقط على الحصول على الـ12 مليار دولار من صندوق النقد، مؤكدًا أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عقب مراجعة برنامج مصر الاقتصادي للمرة الـ5 يؤكد أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية في تحسن مستمر بما يدعم جذب الاستثمارات وفرص العمل.

