اقتصاد مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر، بلغ 14،777 ألف أجنبي من مختلف الجنسيات خلال عام 2018، مقابل 13.469 ألف أجنبي عام 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 9.7 في المئة.

وذكر الجهاز في بيان له حول النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر لعام 2018، أن الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة، بلغ عددهم 6346 أجنبيا بنسبة 42.9 في المئة، فيما بلغ عدد الأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8431 أجنبي بنسبة 57.1 في المئة من إجمالي العدد عام 2018.

وأوضح الجهاز، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية غير العربية مثلوا النسبة الأكبر من إجمالي الأجانب العاملين في مصر، بنسبة 45.2 في المئة، حيث بلغ عددهم 6686 أجنبي، (معظمهم من بنغلاديش بعدد 1641 أجنبي بنسبة 24.5 في المئة، والفلبين بعدد 1504 أجنبي بنسبة 22.5 في المئة)، تلاهم الأجانب القادمين من الدول الأوروبية بعدد 3525 أجنبي، وبنسبة 23.9 في المئة (معظمهم من انكلترا بعدد 957 أجنبي بنسبة 27.1 في المئة، وإيطاليا بعدد 549 أجنبي بنسبة 15.6 في المئة).

وفى المركز الثالث، جاء القادمون من الدول العربية بعدد 3165 أجنبي بنسبة 21.4 في المئة (معظمهم من فلسطين بعدد 1177 أجنبي بنسبة 37.2 في المئة، وسوريا بعدد 1076 أجنبي بنسبة 34 في المئة)، تلاهم القادمين من دول الأميركتين واستراليا، بعدد 1107 أجنبي بنسبة 7.5 في المئة (معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 524 أجنبي بنسبة 47.3 في المئة، و كندا بعدد 295 أجنبي بنسبة 26.6 في المئة). بينما مثلت الدول الأفريقية (غير العربية)، أقل الأعداد، حيث بلغ عدد الأجانب القادمين منها للعمل في مصر، 154 أجنبياً بنسبة 1 في المئة من إجمالي الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2018. وفى سياق متصل، أشار جهاز الإحصاء في بيانه، إلى أن مديريات القوى العاملة، مثلت المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 5978 ترخيصاً بنسبة 40.5 في المئة، تلاها مكاتب الاستثمار بعدد 5102 ترخيص بنسبة 34.5 في المئة من العدد الإجمالي العام، ما يشير إلى تحسن قطاع الاستثمار وجذب الأجانب للعمل في هذا القطاع. وفى المرتبة الثالثة، جاءت مكاتب البترول بعدد 2377 ترخيصاً بنسبة 16.1 في المئة، ثم مكاتب الشركات بعدد 1320 ترخيصاً بنسبة 8.9 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر خلال عام 2018. كما أشار الجهاز، إلى أن معظم الأجانب العاملين في مصر، هم فنيون ومساعدو أخصائيين، حيث بلغ عدد الأجانب العاملين بهذه المهن 4890 أجنبي بنسبة 33.1 في المئة، وهى النسبة الأكبر، تلاهم رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين، بعدد 3605 أجانب بنسبة 24.4 في المئة، ثم الأخصائيين وأصحاب المهن العلمية بعدد 3426 أجنبياً وبنسبة 23.2 في المئة من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر خلال عام2018.

وعلى مستوى الأنشطة، مثل نشاط الصناعات التحويلية، القطاع الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به، بعدد 4205 أجانب بنسبة 28.5 في المئة، تلاه أنشطة الخدمات الأخرى بعدد 3064 أجنبياً بنسبة 20.7 في المئة، بينما جاء نشاط الصحة والعمل الاجتماعي الأقل من حيث العدد بـ237 أجنبياً فقط بنسبة 1.6 في المئة من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر خلال عام 2018.

