اقتصاد مصر

قالت مالين بلومبيرج، مدير فرع بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، أن مصر تمتلك كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتبوء مكانة صناعية وتجارية عالية، على الرغم من الزيادة السكانية، إلا أنها تعتبرها ثروة قومية، حيث إن الشباب يمثلون قوة عاملة وفيرة ومطلوبة في كثير من القطاعات مع مزيد من رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وهو ما يشارك فيه بنك التنمية الأفريقي ضمن برنامج النهضة الصناعية بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأشارت بلومبيرغ، في كلمتها بورشة عمل نظمها البنك، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف استعراض وتقييم المشروعات التي شارك فيها البنك وقام بتمويلها، والتي بلغ حجمها 3،3 مليارات دولار من أجل تنفيذ خطط التعاون الإستراتيجي والتنموي بين البنك والحكومة المصرية، إلى ضرورة استمرار تشجيع القطاع الخاص الوطني من أجل زيادة مشاركته في منظومة النجاح المصرية الأفريقية وصولا إلى أعلى مراتب الشراكة تحت شعار «التنافسية والتكامل والاستمرار». وقال صموئيل كامارا مسؤول البرامج المشتركة في بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، إن أوجه التعاون المشتركة السابقة أبرزت قوة الأداء والالتزام المصري، والتي ماتزال قائمة في تنفيذ المشروعات المشتركة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد. وكان بنك التنمية الأفريقي برئاسة مالين بلومبيرج مدير فرع البنك في القاهرة، قد أقام ورشة عمل على مدار يومين، استعرضت فيها بلومبيرغ مجموعة المشروعات التنموية المختلفة مع الوزارات المعنية وعلى رأسها الاستثمار والتعاون الدولي، الكهرباء والطاقة، الري والصرف، الزراعة والمالية وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، ما تم إنجازه من مشروعات ضخمة منذ 2015 حتى 2019 والتي بلغ عددها أكثر من 50 مشروعاً بلغ حجم مساهمات وتمويل البنك في إنجازها 3،3 مليارات دولار، تم توزيعهم في أشكال منح وقروض توزعت بين مشروعات البنية التحتية والحوكمة، تم توجيه 97 في المئة من حجم التمويل إلى القطاع العام الذي تمثل في قطاعات الطاقة ودعم الميزانية العامة للدولة المصرية وعملياتها المالية والذي بلغ 1،5 مليار دولار على مدار 3 سنوات 2016 إلى 2018 بالإضافة إلى قطاعات الزراعة، الري والصرف.

