اقتصاد مصر

كشفت بيانات لوزارة المالية المصرية، ارتفاع الإيرادات الضريبية المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات «القيمة المضافة»، خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي 2018-2019 بنسبة 19.66 في المئة، على أساس سنوي، وأوضحت المالية في تقريرها الشهري، أن الإيرادات الضريبة المحصلة من القيمة المضافة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى مايو 2019 بلغت 310.03 مليارات جنيه، مقابل إيرادات ضريبية بلغت 259.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، وسجلت الضريبة العامة على المبيعات خلال نفس الفترة ارتفاعاً يصل إلى 136.033 مليار جنيه، مقابل 116.635 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2017.

وبلغت إيرادات الضريبة على السلع المحلية خلال أول 11 شهراً العام المالي 2018-2019 نحو 42.267 مليار جنيه، وسجلت السلع المستوردة خلال نفس الفترة نحو 96.766 مليار جنيه وأضافت المالية في تقريرها الشهري أن ضريبة المبيعات على الخدمات ارتفعت خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي بنسبة 34.28 في المئة تصل إلى 35.32 مليار جنيه، مقارنة بـ 26.31 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017-2018.