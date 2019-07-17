اقتصاد مصر

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السويس للأسمنت، عن الربع الأول من العام الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82 في المئة، على أساس سنوي.

وأوضحت السويس للأسمنت في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 213.07 مليون جنيه بالثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي مقابل 117.06 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية أرقام المقارنة معدلة.

وحسب البيان، تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 1.81 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام الحالي، تحولها للخسارة على مستوى القوائم المستقلة خلال الربع الأول، لتحقق صافي خسائر بلغ 95.16 مليون جنيه، مقابل 130.48 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

