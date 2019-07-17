اقتصاد مصر

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما يتم إنفاقه على إزالة الحشائش وورد النيل من شبكة الترع يزيد على مليار جنيه سنوياً، حيث يصل طول شبكة الترع والمصارف ونهر النيل إلى 55 ألف كم ويتم إزالة الحشائش ثلاث مرات في السنة وأن بعض الترع والمصارف تتطلب القيام بأعمال التطهيرات وإزالة ورد النيل بصفة شهرية . وقال وكيل وزارة الري رجب عبدالعظيم أن المياه العذبة تنمو فيها نباتات مائية، مثل ورد النيل وهذه ظاهرة طبيعية، ومن مسؤولية الوزارة وضع برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل إلى جميع مستخدميها على الترع.

