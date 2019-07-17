علم ومعرفة

بدأ عاطف محمد عبدالمجيد مشواره في الكتابة شعرًا، وأصدر عددًا من الدواوين، أولها بعض من قصائده، وآخرها كأشياء عادية أكتب قصيدتي والذي حقق صدًى طيبًا وواسعًا، ثم تورط في الترجمة، وأصدر عددًا من الترجمات، شعرًا ورواية وقصة وكتابة للأطفال.

يكتب أيضًا في النقد، ويمارس مهنة التدريس لتأمين لقمة العيش، بعد أن صارت الكتابة مُكلّفة ماديًّا وفكريًّا، وربما لا يأتي من ورائها إلا متعة قد تطول وقد تقصر.في هذا الحوار، وبمناسبة قرب صدور آحدث كتبه أغلى حاجاتي وهو ديوان شعر للأطفال، نقترب من عالمه، مكتشفين تفاصيل ومفردات تليق بقامة شعرية أنجزت الكثير على المستوى الشعري والترجمي والكتابة النقدية. والى تفاصيل الحوار:

هل يمكن أن تحدثنا عن عاداتك وطقوسك التى تمارسها أثناء ممارسة الإبداع؟

أنت تسألني وكأنك تسأل كاتبًا حصل على جائزة نوبل في الآداب، طامحًا في معرفة طقوسه وعاداته التي يمكن لغيره أن يستفيد منها.أنا مجرد كاتب معظم زملائه في العمل لا يعرفون عن أمر كتابته أي شيء.كذلك أنا يا صديقي أنظر إلى الكتابة على أنها لعبة، ربما أكون قد تورطت فيها صغيرًا، وكانت بالنسبة لي كلُعبة تنس الطاولة، كنت أعشقهما وأستمتع بهما على حد سواء، ولا أنتظر منها أكثر من هذه المتعة.أنا أستمتع بكوني مُشخبطًا كبيرًا، كما لا أنتظر أن أكون مُنظّرًا، أو قائدًا، أو إمامًا لأحد.. أنا لا أود أن أصبح شيخ طريقة، وإن كان بعضهم جعلني بالفعل كذلك، بعد أن استفادوا من نصوصي وأفكاري وساروا خلف كتابتي، وفتش في نصوص أصدقاء كثيرين لي، لتجد رائحة ومذاق نصوصي وتعبيراتي وصوري وأفكاري.أنا فقط أتأمل، وأنظر إلى الأشياء من زوايا متعددة، وأقرأها انطلاقًا مما يتوفر لديّ من معطيات.أنا، في حالة الكتابة، كطفل كسول يحاول الهرب من المذاكرة إلى اللعب، وأنا مثله أسعى إلى مغادرة قسوة الحياة إلى متعة الكتابة.نهاية يا صديقي، أنا كائن كسول للغاية وفوضوي جدًّا، أكتب وقتما يحلو لي، وألعب كذلك متى أتيحت لي فرصةٌ للعب، وحين تفرض لحظة الكتابة سطوتها عليّ، تأمرني باتخاذ عزلتي حتى أنتهي مما أكتبه.لكن ألا ترى أنه من الأولى أن نُنحي طقوس الكتابة جانبًا، لأنها خاصة جدًّا، ولن تنفع طقوسي أحدًا سواي، المهم أن نسأل ما جدوى الكتابة؟ أو ما هو مردودها سواء للكاتب أم القارئ؟.. نسيت أن أخبرك أن سؤالك هذا ذكرني بتعريف الأديب الفرنسي جول رينار للأسلوب، قائلًا إن الأسلوب هو نسيان لكل الأساليب.

هل تختلف طقوس كتابة قصة أو قصيدة.. عن ترجمة عمل ما؟!

مؤكد ثمة اختلاف بين ما تتعمد فعله، وأقصد الترجمة، وبين ما لا تستطيع أن تتعمده، وأعني أنواع الكتابة الإبداعية.نعم يمكنك أن تحدد الوقت الذي ستجلس فيه لتترجم عملًا ما، إذا ما كانت حالتك المزاجية والتركيزية تسمح بهذا، لكن ليس متاحًا لك دائمًا وأنت في أحسن حالاتك أن تجلس لتكتب نصًّا شعريًّا أو قصصيًّا. هذه الأنواع هي التي تحدد لحظة انبثاقها ولست أنت، وإن كنت تمتلك عصا موسى. أما كتابة المقال، فتحتاج إلى القصدية أيضًا طالما لديك المعطيات التي تمكّنك من الكتابة. أما الرواية، وكما أعرف من خلال الأصدقاء الروائيين، فهي تحتاج إلى تخطيط وبناء أحداث وشخصيات وما إلى ذلك. غير أنه في العموم، لابد أن تباركك إلهة الكتابة وترضى عنك، حتى يتسنّى لك أن تكتب.

فراغ

ما الوقت المناسب لك لكي تمارس إبداعك؟

ليس لديّ وقت محدد لممارسة الإبداع، فالإبداع مثل الشرارة التي فقط تحتاج إلى من يشعلها، ثم تنطلق وحدها بعد ذلك.أحيانًا أكتب نهارًا، وأحيانًا ليلاً. أكتب بعض الوقت في راحات العمل.أحيانًا أنهض من نومي لأكتب حتى لا تتبخر الفكرة وتضيع ويستحيل العثور عليها مرة أخرى.فقط أُذكّرك بأن الفوضوي والكسول ربما يكتب وقتما يحلو له، ويكف عن الكتابة وقتما لا يجد الفضاء متّسِعًا لوجوده.

أنت تعمل مدرّسًا، وهذا يعنى أن جزأ كبيرًا من وقتك ليس ملكك، وأيضا أنت رب أسرة، مطلوب منك أشياء كثيرة...فكيف تتعامل مع ذلك؟

ربما يغزوك الاندهاش حين أقول لك إن أنسب وقت للكتابة عندي هو وقت انشغالي بأشيائي اليومية..أصحو مبكرًا بأمر دفتر الحضور والانصراف، وأمارس عملي مدرسًا، وربما أتحين وقتي ما بين حصصي لأقرأ أو لأكتب، مفضلاً هذا على الثرثرة مع الزملاء فيما لا فائدة من ورائه. ثم أعود منهكًا إلى البيت، ورغم ذلك يمكنني أن أكتب أو أترجم، وأثناء كتابتي يسألني أبنائي أسئلة تخص مذاكرتهم، فأترك ما في يدي وأجيب على أسئلتهم، ثم أعود ثانية لما كنت أفعله. الغريب أنني في شهور الصيف لا أنشغل بشيء، ورغم كل هذا الفراغ، ربما تمر شهور دون أن أكتب حرفًا واحدًا.. ربما أكون واحدًا ممن يكتبون تحت ضغط، أو وهم في قمة انشغالهم..لهذا أتعجب ممن يحصلون على منحة تفرغ لإنجاز عمل ما..كيف يكتبون وهم معزولون في بيوتهم، أو كيف يكتبون وهم محاطون بكل هذا الفراغ وبكل هذه الراحة؟

علاج

الكتابة ماذا تمثل لك؟

الكتابة بالنسبة لأمثالي، علاج لأشياء كثيرة، إليها نهرب حتى لا نموت كمدًا وانفجارًا مما يحدث حولنا..الكتابة تهوّن علينا سخافات الآخرين التي تقابلنا كل حين..كذلك تهوّن علينا عقبات الحياة وقسوتها.الكتابة، كما يُعرّفها جول رينار، هي وسيلة للحديث دون أن يقاطعك أحد، وأضيف أنها وسيلة للبوح والفضفضة تساعدك في التخلص من همومك وأوجاعك، وتداوي الجزء المعطوب داخلنا.الكتابة أيضًا هي الحارس الذي منع وصول الجنون إلينا، وهي النهر الذي ما إن اغتسلنا فيه إلا ومنحنا سر الحياة.

في أي أنواع الابداع تجد نفسك؟

عاطف عبدالمجيد الذي يكتب الشعر والمقال والقصة القصيرة أحيانًا ويشطط عقله فيترجم، يجد نفسه في الإبداع الذي يحقق المتعة والفائدة للقاريء..الإبداع الذي يصبو القارئ إليه ويسعى لقراءته. أنا أجد نفسي حقيقة فيما يتعلق بالنفس الإنسانية، وأفرح جدًّا كلما كتبت نصًّا يعبّر عن كثيرين، لا عني وحدي. كذلك أفرح حين أكتب عن عمل إبداعي، ثم يقول لي صاحبه إنني توصلت وكشفت كل ما كان يريد أن يقوله..مؤخرًا قالت لي إحدى الروائيات، بعد نشري لمقال عن روايتها، إن مقالي جعلها تشعر وكأني كنت أكتب الرواية معها.. هل تجد يا صديقي شهادة تقدير أرفع من هذه الجملة؟..لكن، لك أن تعتبرني أجد نفسي وأنا أكتب شعرًا، لأنه كان البداية، وسيكون هو المنتهى.ولأن الشاعر على حد وصف رينار هو ضمير من لا ضمير له.

أربعة وعشرون كتابًا فى جميع صنوف الابداع، إلا الرواية. فما الذى يمنعك أو يعوقك عن هذا الإبداع؟

الحقيقة أن كثيرين ممن يقرأون لي سألوني كثيرًا لماذا لم أكتب رواية..غير أنني لم تكن لديّ الحكاية التي أجعلها متكأً لكتابة رواية، ثم كتابة الرواية تحتاج إلى تخطيط وهندسة، وأنا أخبرتك أنني فوضوي وكسول، يصعب عليّ أن ألتزم بالكتابة لوقت طويل، ربما يمتد لشهور أو سنين. ورغم أنني الآن أصبحت لديّ الحكاية، إلا أنني ما زلت لم أمتلك رغبة كبيرة في كتابتها، ربما انتظارًا لاكتمالها، وربما خوفًا من دخول مجال الرواية للمرة الأولى، وربما لأشياء أخرى تتعلق بعدم تأكدي من كوني قادرًا على كتابة رواية جيدة، وربما لأنني أكتب ما أريد كتابته في ثوب الشعر أو القصة القصيرة.عمومًا..ربما، أو أتمنى، أن تسنح لي فرصة لكتابة رواية مستقبلاً، لكني وقتها لن أكتبها، إلا إذا تأكدت أنها ستكون رواية فارقة، وإلا فترك الورق أبيض، أفضل لي وللمتلقي.

* كاتب مصري

