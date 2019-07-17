علم ومعرفة

أصدر المركز العربي التاليف وترجمة العلوم الصحية، وهو منظمة عربية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، جامعة الدول العربية، ومقره الدائم دولة الكويت، كتاباً مترجم جديد بعنوان «أفضل 300 إجابة منفردة في الطب الإكلينيكي» وهو الكتاب الـ «193»، ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية.

يتضمن الكتاب عرضاً شاملاً ودقيقاً 300 حالة إكلينيكية حين يعد الطب الإكلينيكي أحد فروع الطب ذات الأهمية البالغة، وهو ذلك التخصص الطبي الذي يختص بتشخيص المرض عن طريق الفحص الإكلينيكي (السريري)، وهي العملية التي يقوم فيها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بفحص جسم المريض للبحث عن علامات وأعراض المرض بشكل عام. ولعل معرفة التاريخ المرضي هي أول وأهم خطوة في الفحص الإكلينيكي، حيث يشمل الأعراض التي يذكرها المريض نفسه، فالتاريخ المرضي والفحص الجسمي يساعدان في تحديد التشخيص الصحيح وتشكيل خطة العلاج.

يحتوي هذا الكتاب على 300 حالة إكلينيكية قسمت على خمس أوراق اختبارات تجريبية كل منها يحتوي على 60 سؤالا على نسق الأسئلة التي توضع في الامتحانات الرسمية، وإجابات نموذجية لتلك الأسئلة، وقد تطرقت

الأسئلة إلى العديد من نواحي الطب العام، كعلم الأمراض، والممارسة الإكلينيكية ما يساعد الأطباء على ممارسة مهارة التفكير المطلوبة للوصول إلى التشخيص السليم، مستهدفة بالأساس الأطباء في المرحلة الانتقالية بين نهاية المرحلة الدراسية لهم وبدايات ممارستهم العملية.

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد استوفي بالشرح من خلال ما تضمنه من معلومات قيمة يستفيد منها القارئ المختص وغير المختص، وأن يكون إضافة جديدة للمكتبة الطبية العربية.

