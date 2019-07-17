علم ومعرفة

اتخذ أسلوبًا ساخراً في تقييمه وتحليله للواقع من حوله عبر مقالاته التي سلطت الضوء على ما في هذا الواقع من خلل، واستنباط ما ينطوى عليه من دروس وعِبر، والتعلُّم من هزائمه وانتصاراته».. بهذه الكلمات سطرت الكاتبة أمينة النقاش الطبعة الجديدة من كتاب «سلامي عليك يا زمان» للكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى والذي صدر بالقاهرة أخيراً عن دار الكرامة للنشر.. الكتاب يضم مجموعة من مقالات وآراء الكاتب من خلال التعرض لسيرته الذاتية والأماكن التي عمل بها والسجون التي أُودِع فيها بسبب مواقفه وآراءه السياسية المعارضة.. والقرية التي هجرها.. والمدينة التي عاش فيها.. وتطرق الراحل صلاح عيسى في كتابه إلى قريته «بشلا» بمركز ميت غمر بالدقهلية والتي هجرها ويسترجع بعضاً من ذكرياته وحنينه إليها.. كما كشف الكتاب عن انطباعاته وما كان يجول بخاطره عن المدينة التي سافر إليها قبل أن تطأها قدماه وتناول عيسي بمنظور الكاتب الساخر سنوات السجن التي قضاها وعاشها والتي بدأت عام 1966 كما تكرر اعتقاله والقبض عليه أو محاكمته . الكتاب رحلة تأملية مثيرة في زمان مضى وأحوال لم تتغير.

