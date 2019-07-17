آخر النهار

يشهد الموسم الغنائي الصيفي عودة قوية للمطربة اللبنانية نجوى كرم، التي تعيش حالة من الانتعاشة الفنية، سواء على مستوى المهرجانات الغنائية أو الحفلات الخاصة، فمن المقرر أن تحيي حفلاً غنائياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي لافتة إنسانية منها تؤكد من خلالها أن الفن أقوى من أزيز الرصاص الذي يضرب سورية من كل اتجاه، أعلنت «كرم» عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن إحيائها حفلا غنائيا جديدا في سورية في 14 أغسطس المقبل، ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان «قلعة كنعان» وانضمت نجوى كرم لقائمة الأسماء المرشحين للغناء فى مهرجان الفحيص بدورته الـ 28 المقرر انطلاقها أوائل أغسطس المقبل تحت شعار «الأردن تاريخ وحضارة». ومن المقرر أن تشارك شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في حفل غنائي ضمن موسم «حفلات صيف عسير» وذلك على مسرح طلال مداح بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 21 يوليو الحالي على أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء، ومن المقرر أن يشاركها الحفل ماجد المهندس.

ومن ناحية أخري، تتأهب «كرم» لإحياء حفل ضخم في كفرسارون بلبنان، يوم 27 يوليو الحالي، ويشاركها الحفل الفنان اللبناني ناجي الأسطا، والحفل خيري وتوجه أرباحه لإحدى الكنائس اللبنانية.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم حققت جولتها الأمريكية نجاحاً كبيراً على مستوى حضور الجمهور والأداء التي استهلتها بحفل في ولاية «هيوستن» أعقبها حفلان كبيران في 21 و22 يونيو الماضي، الأولى في ولاية «سان دييغو» والثانية في ولاية «أريزونا» لتعود بعدها إلى المغرب لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين في 28 يونيو الماضي.

على الجانب الآخر، أبدت سعادتها بعد أن هدأت الأمور بين فانز نجوى كرم وناصيف زيتون، عندما بادر الأخير إلى نشر تغريدة وجهها إليها وقال فيها: «نجوى كرم فنانة كبيرة وبفتخر بمحبتك واحترامك للكل.. رأيك فيني كبير كتير وبكبرني شو ما كان.. وصدقيني منتعلم منك دايماً.. ست الكل وشمس الغنية يا كبيرة»، لترد عليه نجوى كرم «فرضت حالك بموهبتك وتواجدك على الساحة بصوت وإرادة حلوة، صوتك خير ممثل لسورية الحبيبة، وبدعيلك من قلبي بالتوفيق».

