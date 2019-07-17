آخر النهار

تجري التحضيرات في إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإقامة الدورة الجديدة لمهرجان «الليالي المسرحية الكوميدية» وهو موعد يترقبه أهل المسرح، سواء الفرق المسرحية الأهلية أو الخاصة.

ومنذ انطلاقة هذا المهرجان وإدارة المسرح والمجلس الوطني، يسعيان الى هدف محوري أساسي، هو تقديم نتاجات مسرحية كوميدية بمواصفات فنية تختلف شكلا ومضمونا عما هو دارج.. ومستعاد.. ومستهلك.

وحينما نكتب عن الليالي المسرحية الكوميدية، فإننا نكتب عن نهج ومضامين، وإلا لما جاء هذا المهرجان، الذي استطاع منذ تجربته الأولى أن يعلن عن حضوره، كموعد متجدد مع الكوميديا الجديدة.

نحترم ما يقدمه القطاع الخاص ونجومه، بل نقدر نجومه ونجلهم عبر أجيالهم، ولكن في هذا المهرجان نحن مع كوميديا تختلف عما يقدم.. كوميديا تذهب إلى الفن.. والوعي.. والإدراك.. واحترام المشاهد وعقله.

ومن خلال تلك المعطيات، تأتي الدعوة للفرق المسرحية الأهلية والخاصة للذهاب إلى مناطق إضافية ومتجددة، في مسيرة الفعل المسرحي الكوميدي.. وتكون موعداً مع اكتشافات جديدة وإضافة لرصيد المسرح بشكل عام والكوميدي بشكل خاص.

فليكن مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية هو موعداً إضافياً للاحتفاء بالمسرح ومبدعيه في كويتنا الغالية.

وعلى المحبة نلتقي

