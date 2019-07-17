آخر النهار

طرح نجم الأغنية، راشد الماجد، عملاً غنائيا جديداً بعنوان «بترجعين» من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وتقول كلماتها :

ترجعين لو قلت لك

إني أحبك للأبد

بترجعين لو جيت لك

بكرة على آخر وعد

وحققت الأغنية أصداء رائعة واستقبلها جمهور راشد بحب كبير كعادته مع هذا النوع من الألوان العاطفية التي يتقنها بإحساس عال.

وتأتي هذه الأغنية امتداداً لتعاونات جمعت تركي آل الشيخ وراشد الماجد ونواف عبدالله طوال السنوات الماضية.

وقدمت للجمهور أغنيات نالت أصداء كبيرة من أبرزها : «خذ راحتك»، «مثل قلبك»، «مافيه أحد»، «لربما»، «بكرة» «ما عاد في الأحلام» و«الله يسامح قلبك»، وعدد من الأعمال الوطنية.

هذه الثلاثية المستمرة والانسجام بين أركان الأغنية الفنان والشاعر والملحن أسفر عن أعمال ناجحة منذ اللقاء الأول الذي جمعهم في يوليو 2014 عبر أغنية «خذ راحتك».

