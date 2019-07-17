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أماني السويسي بمهرجان «طبرقة» في تونس


تحيي الفنانة أماني السويسي، حفلًا غنائيًا، بمهرجان طبرقة الدولي في دورته الـ57، السبت 27 يوليو الحالي، ضمن ليالي شيخ المهرجانات التونسية بمسرح البحر.
يذكر أن أماني السويسي، طرحت مؤخرًا، أغنيتها الجديدة «بعشقك»، عبر موقع «أنغامي»، وعدد من الإذاعات العربية والمصرية، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.
وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، استعدادًا لطرحها خلال الفترة القادمة.


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