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حقق فيلم «الممر» إيرادات بلغت 60 مليون جنيه وذلك بعد 5 أسابيع من العرض في السينمات، محافظا على المركز الثاني فى قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر. ويقوم ببطولة فيلم «الممر» كل من «أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم». وتدور أحداثه عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم المخرج من خلاله مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي. يذكر أن إيرادات الممر تخطت في أكثر من يوم إيرادات كازابلانكا، ولكن ما زال الثاني يتصدر الإيرادات الإجمالية حتى الآن.

