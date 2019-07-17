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بالفعل انتهى زمن وعهد الموسم الدرامي الأوحد على مدار العام والتي كانت الأعمال تتزاحم وتتكدس خلاله مما كان يصيب المشاهدين بالحيرة وأيضا ترتبك الفضائيات ويرتبك معها صناع الدراما ونجومها.. بعد أن أصبح هناك عدة مواسم لعروض لمسلسلات جديدة.

ورغم أن الموسم الدرامي الرمضاني لم يمض على انتهائه سوى أيام قليلة إلا أن الفضائيات أنهت استعداداتها ومعها صناع الدراما لاستقبال موسم جديد يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة ويشهد الموسم عرض عدد من المسلسلات الجديدة بعضها كان معداً ومقرراً عرضه خارج رمضان وبعضها الآخر كان مقرراً عرضها خلال الموسم الرمضاني لكن تأخر تصويرها وتجهيزها جعلها تخرج من السباق لتلحق بالعرض خلال هذا الموسم دون أن يشعر أصحابها بأي ضيق حيث أصبحت المواسم خارج رمضان لا تقل جماهيرية عنه بل أن البعض أصبح يفضلها بشكل اكبر بعيداً عن الزحام والمنافسة الشرسة التي يشهدها الموسم الرمضاني.

وأولى المسلسلات المرشحة للعرض خلال الأيام القليلة المقبلة مسلسل «بحر» الذي يعد من المسلسلات الطويلة وتقع أحداثه في 60 حلقة وهو البطولة الأولى للفنان ماجد المصري على مستوى الدراما بعد مشوار طويل حافل بالأعمال والبطولات السينمائية وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وأجواء من الاكشن أصبح يفضلها بشكل اكبر بعيداً عن الزحام والمنافسة الشرسة التي يشهدها الموسم الرمضاني وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج احمد صالح ويشارك في بطولته داليا مصطفى واشرف زكي وعبدالرحمن أبوزهرة وعدد كبير من الفنانين.

وبعد العديد من التأجيلات لعرضه والمشكلات والتوقفات التي صاحبت تنفيذه سيشهد هذا الموسم عرض مسلسل «أفراح ابليس2» وهو من نوعية الدراما الصعيدية ويعد الجزء الثاني من المسلسل الذي حمل نفس الاسم وعرض قبل 10 سنوات وحقق نجاحاً كبيراً وكان من تأليف الكاتب الراحل محمد صفاء عامر أما هذا الجزء فكتبه المؤلف مجدي صابر والإخراج لأحمد خالد أمين أما البطولة فهي للفنان جمال سليمان بطل الجزء الأول ومعه الفنانة صابرين بدلا من الفنانة عبلة كامل ومعهم أيضا محمود عبدالغني منه فضالي منى عبدالغني هنادي مهنا.

أما مسلسل «قيد عائلي» الذي يعد من المسلسلات الطويلة حيث تدور أحداثه في 45 حلقة وينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية فقد بدأ عرضه بالفعل قبل رمضان وتم عرض 20 حلقة بالفعل وسوف يستأنف عرض باقي حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة والمسلسل تم إنتاجه خصيصاً للعرض خارج الموسم الرمضاني وهو من تأليف الكاتب محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والنجوم على رأسهم عزت العلايلي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، بوسي.

وعلى غرار نفس المسلسلات الطويلة يأتي مسلسل «السر» وتقع أحداثه في 60 حلقة وسوف يكون من بين الأعمال الدرامية التي سيشاهدها الجمهور خلال هذا الموسم وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة مع خلفيات اجتماعية ونفسية وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي وبطولة حسين فهمي وفاء عامر ونضال الشافعي وريم البارودي هذا ويشهد نفس الموسم مسلسلاً آخر للفنان حسين فهمي يحمل اسم «خط ساخن» وهو العمل الذي كان مقرراً تقديمه منذ عامين لكن واجهته ظروف إنتاجية وتسويقية عديدة وأخيرا تم الاستقرار على عرضه خلال هذه الأيام.. ويشارك في بطولته النجمة السورية سولاف فواخرجي وصلاح عبدالله والمسلسل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح.

وبعد عرضه رقمياً في رمضان الماضي على موقع «شاهد بلس» المشفر ومن المقرر أن يدخل المسلسل المثير للجدل «مملكة ابليس» العرض التلفزيوني عبر عدد من الفضائيات خلال هذا الموسم الدرامي الجديد المسلسل تم إنتاجه بعرض رقمي أولاً وكان مقسماً على ثلاثة أجزاء كل جزء 10حلقات وتم تصويره كاملاً حتى تضمن جهة إنتاجه سرعة انجازه بكامل نجومه... والمسلسل يعد تجربة جديدة تماماً في الدراما المصرية تحمس لها المخرج احمد خالد موسى بعدما قرأ سيناريو العمل الذي كتبه المؤلف محمد أمين راضى ويضم في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين منهم غادة عادل، رانيا يوسف، احمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي، كريم قاسم- خالد أنور، محمد جمعة، نانسي صلاح، أسماء جلال.

يذكر أن المسلسل في البداية كان يحمل اسم «ملائكة ابليس» لكن مشيخة الأزهر اعترضت على الاسم فأطلق عليه صناعه اسماً مؤقتاً «وبينا معاد» قبل أن يتم الاستقرار على اسمه الحالي «مملكة ابليس» الذي عرض رقمياً وسيعرض تلفزيونياً.

