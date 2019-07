إضاءات

اقترب فيلم «علاء الدين ــ Aladdin» من تحقيق المليار دولار الأول له في شباك التذاكر العالمي، بعد أن تخطت إيراداته حاجز الـ900 مليون دولار وفقا لما أعلنته شركة ديزني.

الفيلم الذي حقق انتشارا كبيرا، بإعادة إحياء لفيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي أنتجته ديزني عام 1992، ويعد أحد أنجح الأعمال التي أعادت ديزني طرحها من مكتبتها لأفلام الرسوم المتحركة.

أعلنت ديزني في بيان لها، أن علاء الدين يقترب من الالتحاق بقائمة أفضل ستة أفلام من إنتاجها حققت إيرادات عالية بعدما تجاوز الـ900 مليون دولار، واقترب من تحقيق المليار دولار التي حققتها أفلام «الجميلة والوحش ــ Beauty and the Beast»، و«أليس في بلاد العجائب ــ

Alice in Wonderland» و«كتاب الأدغال ــ The Jungle Book» وسلسلة قراصنة الكاريبي بحسب موقع فاريتي، محققا بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته التي تقدر بـ 183 مليون دولار.

نجاح «علاء الدين» يعزز من هيمنة شركة ديزني على صناعة السينما في هوليوود هذا العام، بعدما حققت أفلامها التي طرحت في وقت مبكر هذا العام «اللعبة النهائية ــ Avengers: Endgame»، و«كابتن مارفل ــ Captain Marvel» أرقاما ما بعد المليار دولار وأصبحت علامات فارقة في تاريخ السينما.

بدأ عرض «Aladdin» يوم 24 مايو الماضي في السينما، وهو النسخة الروائية التي يشارك بها ممثلون حقيقيون وليس في صورة كارتونية أو رسوم متحركة مثل النسخة السابقة، التي دارت أحداثها حول القصة التراثية عن علاء الدين والمصباح السحري المقتبس من رواية ألف ليلة وليلة. في هذا الفيلم يعيد كل من ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت القصة الأسطورية مرة أخرى إلى أذهان الجمهور، يقدم فيها ويل سميث دور «الجني الأزرق» الذي يخرج من المصباح ليحقق أحلام علاء الدين الذي يؤدي دوره الشاب الكندي من أصل مصري مينا مسعود، فيما تقدم سكوت دور حبيبته ياسمين، ويخرجه البريطاني جاي ريتشي.