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تقول أمينة خليل: الحمد لله المسلسل حقق ردود فعل إيجابية وسعيدة جداً بالشخصية التي قدمتها وهي شخصية «سما» وهي فتاة تواجه مشاكل نفسية بسبب عدم الاستقرار الذي عاشته في منزلها وكنت خائفة جداً من تقديمي للشخصية لأنها متمردة جداً وقوية لا يهمها أحد ومستهترة فهي فتاة «بجحة» جريئة جداً وبعد تصوير كل مشهد أشعر بالخجل وأندهش كيف أفعل ذلك ولكن في نفس الوقت أشعر بتحد كبير لأن الشخصية بعيدة جداً عن شخصيتي الحقيقية واعتبرها نقطة تحول في مشواري الفني.

تضيف أمينة خليل: قبل التصوير عقدت جلسات عمل مع المخرج لتحضير الشخصية ودرست الشخصية جيداً كيف تتصرف وتتكلم وقمت بعمل لوك جديد ليتناسب مع الدور الذي قدمته.

تؤكد أمينة خليل: حين عرض عليّ المسلسل انجذبت لفكرة العمل لأنها تدور حول الجريمة الإلكترونية وجرائم الإنترنت وهذه النوعية من الدراما غريبة عن المشاهد. والقصة المشوقة هي البطل الحقيقي في المسلسل. مسلسل «قابيل» قام ببطولته: محمد ممدوح ومحمد فراج ونبيل نور الدين وروزالين البيه وإخراج كريم الشناوي. تقول أمينة خليل: العمل الجيد يفرض نفسه بقوة وأرى أن تيمة المسلسل «قابيل» مختلفة عن أي عمل درامي مقدم في سباق رمضان هذا العام وردود الأفعال كلها تجاه المسلسل كانت إيجابية.

