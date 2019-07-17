عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان طهران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وذلك وفقًا للمقابلة التي نشرها حساب «بي بي سي هارد توك»، في وقت متأخر من ليل الاثنين واعتبر ظريف أن التوتر الحادث في منطقة الخليج قد يؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة.

وفي مقابلة مع مراسلة هيئة الاذاعة البريطانية سئل ظريف عما إذا كانت إيران مستعدة لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد الماضي، إن إيران مستعدة للتحدث مع الولايات المتحدة إذا تم رفع العقوبات، قال ظريف، «عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات».

وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أن إيران ستعيد التفاوض، قال ظريف، «لن نتفاوض مجددًا. «لن نرى إعادة التفاوض». وأضاف «هذا الاتفاق استغرق 12 عامًا من المفاوضات، سنتان منهم كانت مفاوضات مكثفة. لقد أمضيت أيامًا وأشهرًا في التفاوض على هذا قضينا الكثير من الوقت مع الولايات المتحدة للتفاوض على هذه الصفقة. إنه يتعلق بالأخذ والرد».

وفيما يتعلق بالتوترات الأخيرة في الخليج قال ظريف، «بالطبع هناك احتمال وقوع تصادم ولكن لا يمكننا مغادرة منطقتنا. يتعين على من جاءوا من الخارج أن يقرروا سبب وجودهم في هذه المنطقة وما إذا كان وجودهم يساعد في تحقيق الاستقرار». وأضاف الوزير الإيراني «كما قال الرئيس ترامب كنا على بعد 10 دقائق من الحرب. ولأنهم اتخذوا تدابير ضد إيران فقد قيل للرئيس ترامب إن إيران ستتخذ تدابير للدفاع عن النفس». وقال ظريف «إذا كانت هناك حرب، فأنا أعتقد أن أي شخص لن يكون آمنًا في منطقتنا. ولكن دعونا جميعا نحاول تجنب وقوع الحرب، نحن لسنا في حاجة إليها».

من جهة ثانية قال وزير الخارجية الإيراني إن برنامج بلاده للصواريخ الباليستية قد يطرح على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن بيع الأسلحة إلى حلفائها الخليجيين. وهذه المرة الأولى التي يتطرق فيها مسؤول إيراني لهذا الملف.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» ان «الأسلحة الأميركية تتجه إلى منطقتنا، ما يجعل منطقتنا جاهزة للانفجار. لذا إذا أرادوا التحدث عن صواريخنا، فعليهم أولا التوقف عن بيع كل هذه الأسلحة».وحذر ظريف «أعتقد أن الولايات المتحدة تلعب بالنار».غير أنه قال «يمكن العودة عن ذلك خلال ساعات» مضيفا «لسنا بصدد تطوير أسلحة نووية. إن كنا نسعى لتطوير أسلحة نووية لفعلنا ذلك منذ وقت طويل».

وفي طهران أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري أن عودة طهران إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها سيكون أمراً سهلاً وسريعاً، إذا توقفت العقوبات الأميركية على صادراتها النفطية. ووفقاً لوكالة «إيسنا»، طالب جهانغيري الأوروبيين بأن يدعوا الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران، بدل أن يطالبوا طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي.

من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لا تعتبر خروقات طهران «عدم التزام كبير». وقالت «نلاحظ أن جميع الخطوات التي اتخذت - والتي نأسف بشأنها - من الناحية الفنية يمكن عكسها. لذلك نأمل وندعو إيران إلى عكس الخطوات».

