عربيات ودوليات

طهران- لندن- الوكالات: اكد المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي امس ان احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يمثل «قرصنة بحرية بريطانية» مؤكدا أن الحادثة «لن تمر بدون رد» من طهران.

وأضاف خامنئي خلال لقائه أئمة الجمعة في طهران، «طهران سترد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط عندما تتاح الفرصة وفي المكان المناسب».

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية مطلع يوليو الحالي وقالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سورية.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، أكد خامنئي مواصلة بلاده تقليص التزامها في الاتفاق النووي، قائلا «إيران ستواصل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، إيران نفذت جميع التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما انتهك الأوروبيون أحد عشر التزاما في الاتفاق، لن نضعف أمام الضغوط الأوروبية والأميركية».

وقال خامنئي «هذه ليست سوى البداية في الحد من تعهداتنا، وهذه الآلية ستتواصل حتما» متهما الأوروبيين بعدم الالتزام بأي من تعهداتهم وفق مقتطفات من خطاب بثها التلفزيون الرسمي. على صعيد متصل ذكرت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أن سفينة حربية بريطانية تتجه صوب الخليج العربي أعلنت حالة التأهب القصوى، بعد اكتشاف «قارب مفخخ» إيراني في طريقها. وبحسب الصحيفة فقد كان بإمكان القارب الإيراني المفخخ غير المأهول والمعبأ بالمتفجرات إحداث ثقب في هيكل المدمرة «دنكان».

وأضافت الصحيفة أن «القوات السعودية التي كانت على مقربة من السفينة الملكية «دنكان»، في مياه البحر الأحمر، رصدت القارب التفجيري الإيراني الذي يتم التحكم فيه عن بُعد».وتعتقد مصادر «دايلي ميرور» أن القارب المفخخ، الذي يمكن توجيهه من على بعد أربعة أميال، نشره الحوثيون المدعومون من إيران. والمدمرة «دنكان» التي تبحر عبر قناة السويس ستنشر في الخليج لتحل محل السفينة الحربية «مونتروز» لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة، حسبما قالت بريطانيا، الجمعة. وحذر الضابط السابق في البحرية سايمون وارينغتون من جدية تهديد الميليشيا الإيرانية للملاحة، قائلا «تهديد الحوثيين حقيقي للغاية».

