عربيات ودوليات

طهران- أ. ف. ب: أكدت السلطة القضائية الإيرانية امس توقيف الباحثة الجامعيّة الفرنسيّة الإيرانية فريبا عدلخاه، غداة إعلان باريس اعتقالها.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي خلال مؤتمر صحافي في طهران «إنها من بين المشتبه بهم الذين تم توقيفهم مؤخرا»، من دون أن يحدد تاريخ اعتقالها. وتابع اسماعيلي خلال المؤتمر الصحافي الذي نقلته وكالة «ميزان أونلاين» التابعة للسلطة القضائية في بث مباشر «نظرا إلى طبيعة القضية لم يحن الوقت بعد لكشف معلومات حول ملفها». واكتفى بالقول «نؤكد أنها أوقفت» من غير أن يحدد الجهاز الذي أوقفها. وأضاف «مع مواصلة التحقيق وبعدما يتم توضيح أوجه أخرى للقضية، سنعطي معلومات بمزيد من الشفافية».

