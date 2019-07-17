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رام الله- الوكالات: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع ليصل إلى (220) شهيداً، وذلك بعد استشهاد الأسير نصار ماجد طقاطقة (31 عاماً) من بيت فجار في بيت لحم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض له في عزل سجن الرملة الإسرائيلي صباح أمس، وهو من الأسرى الجدد ومازال قيد التحقيق بعد اعتقاله منذ أقل من شهر، فيما أعلن الأسرى في سجون الاحتلال حالة الاستنفار العام.

وحمَّل المركز، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير طقاطقة، نتيجة التعذيب الذى تعرض له في مركز توقيف (الجلمة) أولاً ثم في عزل سجن الرملة، ورفض تقديم العلاج له، حيث لم يكن يعانى من أي أمراض حين اعتقاله، إلى أن ارتقى شهيداً صباح أمس.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث، رياض الأشقر، بأن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت الشاب طقاطقة، بعد اقتحام منزل عائلته بتاريخ 19/6/2019، وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ونقلته إلى التحقيق، وعادت بتاريخ 9/7/2019 واقتحمت منزل

عائلته، وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته مرة أخرى بشكل همجي وهو داخل السجن.

وأضاف: بأن الاحتلال نقل الأسير الشهيد طقاطقة إلى مركز (الجلمة) للتحقيق، وبعد أسبوعين تم نقله إلى عزل الرملة لاستكمال التحقيق معه، حيث تعرض لتعذيب قاسٍ وعنيف من قبل الاحتلال، أدى إلى تدهور وضعه الصحي ورفض الاحتلال تقديم العلاج له أو نقله للمستشفى، الأمر الذي ادى إلى استشهاده ؛ ليترفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (220) شهيداً منذ عام 1967.

وحذر الأشقر من أن قافلة شهداء الحركة لم تتوقف، وأن الأسير طقاطقة لن يكون الأخير، فهناك العشرات من الأسرى يعانون من ظروف صحية صعبة للغاية، نتيجة إصابتهم بأمراض السرطان والفشل الكلوي والجلطات، وغيرها من الأمراض الخطيرة، ولا يقدم لهم أي علاج مناسب أو رعاية طبية، إضافة الى استمرار الاحتلال في استخدام وسائل التعذيب العنيفة المحرمة دولياً، والتي تفضي إلى الموت.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة؛ للنظر فى ظروف استشهاد الأسير طقاطقة، وكافة الأسرى الذين ارتقوا خلف القضبان وخارجها، والضغط على الاحتلال؛ لوقف حاله القتل البطيء التي يمارسها بحق الأسرى.

من جهتها حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير طقاطقة.وطالبت الوزارة في بيان لها،، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، وبتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعاً، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.وأكدت أن اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المختصة اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل هذه الفظائع. وقالت الوزارة: إن استشهاد طقاطقة في أقبية التحقيق يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

