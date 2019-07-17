عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رفضه لـ «صفقة القرن» التي تتبناها الإدارة الأميركية الحالية لحل القضية الفلسطينية. وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في بغداد مساء الإثنين، مع نظيره الفلسطيني محمد أشتيه الذي وصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، إنه «تمت مواجهة صفقة القرن بشكل مشرف، ومن أراد تمريرها أصبح في شك من إمكانية تحقيقها»، مؤكدًا أن «قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطيني دون أي شروط أو تحفظ». وأضاف «اجتمعنا مع الوفد الفلسطيني وبحثنا في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية». وأكد أن « موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية»، مبينًا أن العراق يرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن «وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب، بل للأمة العربية جميعًا»، مشيدًا بـجهود العراق في نزع فتيل الأزمة بالمنطقة. وأضاف أشتيه أن «شعبنا بقي ثابتًا على أرضه ولم يستسلم أو يهزم ولن يرضى إلا بحقه»، مؤكدًا بالقول «وجدت لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الدعم من أهلنا في العراق، ونشيد بموقف العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن».

وكان السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل أعلن من جانبه أن زيارة الوفد الفلسطيني إلى بغداد تأتي لبحث القضية الفلسطينية وملف الشراكة الاقتصادية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بينها الزراعة.

ويعد أشتيه ثاني أكبر مسؤول فلسطيني يزور العراق بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بغداد في 4 مارس الماضي.

