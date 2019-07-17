عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: استقبلت السعودية أمس الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين براً عبر منفذ جديدة عرعر البري، شمال السعودية.

وبلغ عدد الحجاج في هذه الدفعة 1880 حاجاً عراقياً، فيما يشهد المنفذ تفويج أكثر من 24 ألف حاج عراقي سيتم تفويجهم بدفعات يومية على مدى أسبوعين.

وقال السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري لقناة «العربية» أمس، إن المملكة تستقبل بحفاوة كبيرة حجاج العراق.

وأقامت السعودية المرافئ الأمنية والطبية اللازمة، عند منفذ جديدة عرعر الحدودي، لتسهيل دخول الحجاج وتقديم الخدمات لهم.

وأقامت السلطات في المملكة العربية السعودية التجهيزات الصحية اللازمة، عبر تجهيز مستشفى بسعة 50 سريراً في الموقع.

ويجري تهيئة المنفذ ليكون منفذا بريا متكامل الخدمات خلال الأشهر المقبلة. ويحتوي المنفذ البري على أجهزة حديثة ومتطورة للتفتيش تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، إضافة إلى صالة الجوازات التي تم تجهيزها بشكل كامل بجميع الأجهزة المتطورة.

